Antes da Copa do Mundo de 2030: Espanha enfrenta novo teste fora de campo

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A disputa pela sede da fase final da Liga das Nações da UEFA continua, mas desta vez longe do gramado, depois que Espanha e França entraram em uma corrida acirrada para organizar o torneio das "quatro seleções", marcado para junho do ano que vem.

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Com o encerramento do prazo para a apresentação das candidaturas em 21 de outubro passado, Espanha e França aparecem como as favoritas mais destacadas para sediar o torneio, segundo o jornal "Marca", já que a Federação Espanhola de Futebol apresentou uma candidatura forte que inclui dois estádios, o Santiago Bernabéu, em Madri, e o José Zorrilla, em Valladolid, enquanto a Federação Francesa concorre com os estádios de Lyon e Saint-Étienne para sediar as partidas.

A decisão final não será tomada antes da realização do sorteio das quartas de final, marcado para o dia 20 de novembro, já que os confrontos dessa fase definirão o caminho rumo à classificação para o quadrangular final e também revelarão as duas seleções entre as quais será escolhido o país-sede da fase final.

A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) prefere realizar a fase final no país de uma das quatro seleções classificadas para as semifinais, a fim de garantir um público maior e um clima mais empolgante, o que se reflete positivamente no torneio e lhe confere um maior impulso em termos de público e de mídia.

Ainda assim, a UEFA não descarta recorrer a uma opção alternativa, já que as partidas do quadrangular final podem ser realizadas em campo neutro, caso nenhuma das seleções classificadas para as semifinais tenha condições de sediar o torneio.

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Espanha e França têm vantagem na disputa pela sede, não apenas por terem apresentado candidaturas oficiais, mas também por serem duas das principais favoritas a chegar ao quadrangular final.

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Portugal já havia sediado a primeira edição da fase final em 2019, seguida pela Itália em 2021, depois a Holanda em 2023 e a Alemanha em 2025, enquanto a Inglaterra aparece como possível candidata, apesar de estar ligada à organização da Eurocopa 2028.

A importância de sediar o torneio para a Espanha não se limita à organização de um grande evento futebolístico, mas carrega dimensões estratégicas relacionadas à preparação para sediar a Copa do Mundo de 2030, em parceria com Portugal e Marrocos.

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Sediar o quadrangular final da Liga das Nações representa um importante teste para a capacidade organizacional da Espanha antes da Copa do Mundo e também pode reforçar as chances do estádio Santiago Bernabéu de sediar a partida final da Copa do Mundo de 2030, ao comprovar sua capacidade de receber grandes eventos que exigem preparativos organizacionais e de público do mais alto nível.

Entre os estádios Santiago Bernabéu e José Zorrilla, de um lado, e os estádios de Lyon e Saint-Étienne, do outro, a disputa continua nos bastidores, à espera do que resultará do sorteio das quartas de final, marcado para quinta-feira na cidade suíça de Nyon, que definirá os contornos do caminho rumo ao quadrangular final e dará uma direção mais clara à disputa pela sede.

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Vale lembrar que Portugal é o atual campeão da Liga das Nações, depois de conquistar o título pela segunda vez em sua história em 2025, ao vencer a Espanha nos pênaltis na partida final, após o tempo normal e a prorrogação terminarem empatados (2 a 2).

Portugal já havia conquistado o título da primeira edição do torneio em 2019, enquanto a França ficou com o troféu da edição de 2021 e a Espanha se sagrou campeã na edição de 2023.