Antes da campanha europeia: tropeço surpreendente do Bayern de Munique diante do Schalke

O Bayern de Munique tropeçou de forma surpreendente no Campeonato Alemão, após ficar apenas no empate sem gols diante do anfitrião Schalke, neste sábado, no estádio "Veltins-Arena", pela segunda rodada da competição.

Com esse resultado, o gigante bávaro elevou sua pontuação para 4 pontos, na 4ª posição da tabela da Bundesliga, ficando dois pontos atrás de Freiburg, Borussia Dortmund e Elversberg, empatados na liderança com 6 pontos.

Por outro lado, o Schalke somou seu primeiro ponto, subindo para a 14ª posição.

O Bayern havia entrado na partida com a moral elevada, depois de iniciar a defesa de seu título com uma grande vitória sobre o Stuttgart por 5 a 1, antes de repetir o desempenho na Copa da Alemanha ao vencer o Osnabrück por 4 a 1,

mas desta vez fracassou em balançar as redes do Schalke, apesar da grande diferença de recursos entre as duas equipes, além do controle de posse de bola de 83% e das 15 finalizações ao gol, sendo 5 na trave e no travessão.

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A escalação do técnico Vincent Kompany apresentou mudanças notáveis em comparação com a abertura da Bundesliga, entre as quais se destacou a entrada do internacional marroquino Ismaël Saibari como titular, depois de dar duas assistências ao entrar como substituto diante do Stuttgart na primeira rodada, e em seguida atuar como titular contra o Osnabrück na Copa da Alemanha.

Saibari deixou o campo aos 57 minutos, substituído por seu companheiro francês, Michael Olise.

O confronto tinha uma importância especial para o Schalke, já que a equipe disputou sua primeira partida no estádio "Veltins-Arena" pelo Campeonato Alemão há mais de 3 anos, após seu retorno à elite.

O clube havia perdido sua partida de abertura na Bundesliga nesta temporada, diante do Augsburg (0 a 3).

O tropeço do atual campeão do Campeonato Alemão veio poucos dias antes de sua estreia no cenário europeu, onde se prepara para receber o Bodø/Glimt, da Noruega, na próxima quinta-feira, no estádio Allianz Arena, na abertura das disputas da Liga dos Campeões.

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