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Andy Robertson se tornou o jogador com mais partidas pela Escócia ao disputar seu 103º jogo pela seleção contra a Suíça, superando Sir Kenny Dalglish. Mas o lateral do Tottenham insistiu que o marco nunca foi sobre ele, exaltou Dalglish como o maior jogador que seu país já produziu e afirmou que, em outra época, ele teria estabelecido um recorde inalcançável.

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Robertson faz história em St. Gallen

Robertson superou o recorde de Dalglish na noite de segunda-feira, ao começar como titular pela Escócia contra a Suíça, em St. Gallen, no último jogo da equipe na Liga das Nações. O jogador de 32 anos havia igualado a marca de 102 partidas de Dalglish contra a Macedônia do Norte na sexta-feira, 40 anos depois da última partida do ídolo do Liverpool pela seleção.

A noite, porém, não começou da melhor maneira: a Suíça foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 depois que Lewis Ferguson marcou contra aos 22 minutos.

“Não é sobre mim”: A mensagem de Robertson antes de igualar Dalglish

Antes de igualar Dalglish na sexta-feira, Robertson deixou claro que a ocasião pertencia ao homem cujo recorde ele buscava . Em entrevista à BBC, disse: “Não é sobre mim. Esta noite é sobre o maior jogador de todos os tempos do nosso país e, para mim, esse sempre será Kenny.”

Robertson também acredita que a marca de Dalglish teria sido inalcançável se ele jogasse hoje. “Ele mantém esse recorde há tanto tempo. Ele merece. Se tivesse jogado em outra época, provavelmente teria disputado um número de partidas que ninguém conseguiria alcançar”, afirmou.

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Robertson: Dalglish é possivelmente o melhor da história da Grã-Bretanha

Robertson, que passou a conhecer bem Dalglish após chegar ao Liverpool vindo do Hull City em 2017, foi ainda mais longe nos elogios e pediu que o país lhe desse o devido reconhecimento. “Às vezes, e isso não é uma crítica, talvez nós, como país, não sejamos bons em reconhecer o quanto são boas as pessoas que temos”, disse.

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“Para mim, ele é o melhor jogador que já atuou pela Escócia e, possivelmente, o melhor da Grã-Bretanha. Temos que valorizar esse homem, porque eu certamente o valorizo, minha família também, e vou tê-lo sempre em mente. Não estou muito preocupado comigo mesmo.”

O que vem pela frente para Robertson e a Escócia?

Robertson, que estreou contra a Polônia em 2014, ampliará seu recorde a cada nova partida.

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Antes disso, ele espera inspirar uma reação no segundo tempo em St. Gallen, antes de voltar ao Tottenham, enquanto a Escócia tenta encerrar em alta a primeira campanha de Sebastien Pocognoli na Liga das Nações.