Ancelotti prepara novas mudanças na seleção brasileira para último amistoso da Data Fifa

A seleção brasileira venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), em Brisbane, no segundo amistoso da equipe nesta Data FIFA. Após a partida, Carlo Ancelotti avaliou positivamente a atuação, apesar das dificuldades encontradas durante o confronto, e revelou que prepara novas mudanças para o último compromisso da pausa internacional, contra a Índia.

"Foi um bom jogo, tivemos dificuldade, mas também mostramos boa qualidade de jogo. Eles buscaram boas qualidades de jogo. É verdade que tivemos dificuldade no jogo. Começamos bem, depois baixamos um pouco o ritmo de jogo. Mas, na segunda parte, acho que a equipe reagiu bem, um fantástico gol, o terceiro, com uma fantástica combinação. Estamos contentes", começou.

O treinador italiano também explicou que pretende continuar trabalhando com diferentes sistemas táticos. Contra a Austrália, o Brasil atuou com três meio-campistas, enquanto no primeiro amistoso da Data FIFA a equipe teve uma formação mais ofensiva, com quatro jogadores na frente. Ancelotti afirmou que ainda não considera o momento adequado para definir uma estrutura principal e citou a busca por novas opções para o setor.

"Não sei [se funcionou melhor]. Acho que não é o momento para dizer qual é o melhor sistema. Acho que temos, no geral, uma qualidade de jogadores com que podemos seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo e também esse sistema. É verdade que, agora, neste momento não temos muita produção de jovens meio-campistas. Por isso, Breno, Gabriel [Bontempo], que jogou hoje, vamos olhar para eles e ver se outros jovens podem mostrar sua qualidade no meio de campo. A linha é muito clara, vamos seguir as duas linhas: o sistema com os quatro na frente e o sistema com os três meio-campistas", disse.

Outra mudança já está definida para o próximo compromisso. Depois de Hugo Souza começar o primeiro amistoso e Otávio ganhar uma oportunidade diante da Austrália, Pedro Morisco será o titular no gol contra a Índia. Ancelotti avaliou a estreia de Otávio de forma positiva e explicou que o goleiro demonstrou tranquilidade durante a partida.

"Morisco vai jogar o próximo jogo. Era uma oportunidade para o Otávio, me pareceu tranquilo. No primeiro gol, poderia ser um erro ou uma falta, não sei. Eu gosto dele porque é um goleiro que mostra tranquilidade e segurança", afirmou.

Com o resultado em Brisbane, a seleção encerra os compromissos contra a Austrália e agora volta as atenções para a Índia. O último amistoso desta Data FIFA será disputado no sábado (3 de outubro), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Salt Lake, em Calcutá. A partida será mais uma oportunidade para Ancelotti testar jogadores e alternativas antes dos próximos compromissos da seleção brasileira.