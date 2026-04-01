Ancelotti admite dúvidas na lista final após vitória do Brasil: "Os novos aproveitaram muito"

A vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre a Croácia, na noite desta terça-feira (31), em Orlando, trouxe mais do que confiança para Carlo Ancelotti: aumentou também as dúvidas do treinador na definição da lista final para a Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva após o amistoso, o técnico italiano destacou o desempenho dos jogadores que receberam oportunidade e afirmou que as atuações elevaram o nível de competitividade dentro do elenco.

"O que me deixa mais satisfeito é que os novos aproveitaram muito as oportunidades e obviamente aumenta a dúvida na lista definitiva. Igor Thiago foi muito bem, Léo Pereira bem, Danilo bem, Endrick muito bem, Kaiki também. Isso é um sinal positivo da equipe e agora vamos continuar observando o que vai passar nas ligas europeias e também no Campeonato Brasileiro".

A partida serviu como um teste importante, especialmente para nomes menos consolidados. Danilo Santos, escalado como titular ao lado de Casemiro, abriu o placar ainda no primeiro tempo. Já no segundo, Endrick e Igor Thiago saíram do banco para mudar o rumo do jogo: o jovem atacante sofreu o pênalti que resultou no segundo gol e ainda deu assistência para Gabriel Martinelli fechar o placar.

O desempenho coletivo e as respostas individuais chamaram a atenção da comissão técnica, que agora terá um cenário mais complexo na hora de definir os convocados.

Antes do amistoso, Ancelotti havia indicado que já tinha "a escalação muito definida para o primeiro jogo" da Copa do Mundo, além de uma base clara para a lista final. No entanto, o que viu em campo contra a Croácia parece ter mudado esse panorama.

Com novas opções se destacando, a disputa por vagas se intensifica, aumentando a expectativa para a convocação oficial. A lista final da seleção brasileira para o mundial será anunciada pelo treinador no próximo dia 18 de maio.