Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Amistosos de clubes
team-logoManchester United
team-logoMilan
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Traduzido por

Amistoso entre Manchester United e Milan: resumo das transferências, prévia da partida e prováveis escalações

Manchester United
Milan

Prévia completa de Manchester United x Milan neste amistoso de pré-temporada. Falamos sobre tática, notícias das equipes e mais antes deste confronto na Polônia.


crest
Amistosos de clubes - Rodada 1

Man United x AC Milan começa em 15 de ago. de 2026 às 11h45 EST e 15h45 GMT.

Retrospecto de 2025-26

O United terminou em terceiro na temporada 2025-26 da Premier League, sete pontos atrás do vice-campeão Man City. O United venceu cinco de seus últimos seis jogos para assegurar sua vaga na Champions League após uma ausência de dois anos da principal competição continental. O armador português Bruno Fernandes brilhou pelo United, quebrando o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League. Ele criou 21 gols para companheiros na última temporada na elite inglesa.

O Milan teve uma decepcionante temporada 2025-26, terminando em quinto na Serie A, resultado suficiente apenas para uma vaga na Europa League desta temporada. Isso agora marca uma ausência de dois anos da Champions League, então é justo dizer que esses times vivem momentos opostos.

BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITEDGetty Images

O que Man United e Milan adicionaram no mercado de transferências?

O United reforçou seu meio-campo com as contratações de alto valor de Youri Tielemans, do Aston Villa, e Andrey Santos, do Chelsea. Karl Darlow acrescenta experiência ao setor de goleiros, enquanto o colombiano de 18 anos Cristian Orozco chega como uma empolgante promessa para o meio-campo defensivo.

O Milan abriu os cofres para contratar o atacante português Goncalo Ramos, do PSG. O clube também adicionou o zagueiro espanhol Mario Gila, da Lazio, e o zagueiro canhoto Sankhoun Diawara, de 20 anos, do Troyes, da França.

Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

Prováveis escalações

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Notícias das equipes e elencos

No momento, não há notícias disponíveis de nenhuma das equipes antes deste confronto. Informações sobre lesões, suspensões e prováveis escalações serão adicionadas mais perto do início da partida, assim que estiverem disponíveis.

O mesmo vale para o AC Milan, sem detalhes confirmados sobre o elenco ou atualizações da comissão técnica fornecidos neste momento. Volte depois para as atualizações mais recentes antes da partida.

Forma

MUN

MUN - Sequência

BHA
V0-3
WRE
D0-1
RBK
V0-5
ATM
V2-1
PSG
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIL

MIL - Sequência

GEN
V1-2
CGL
D1-2
CEL
E2-2
INT
E1-1
CHE
D3-0
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Manchester United chega para esta partida com uma campanha de pré-temporada mista, mas encorajadora. Em seus últimos cinco jogos, venceu três, empatou um e perdeu um, marcando 12 gols e sofrendo três. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain, enquanto a vitória por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid e a goleada por 5 a 0 sobre o Rosenborg demonstram seu potencial ofensivo. A única derrota foi contra o Wrexham, um revés por 1 a 0 que representou um contratempo no início da pré-temporada.

Os últimos cinco jogos do AC Milan contam uma história diferente. O time venceu uma vez, empatou duas e perdeu duas, sofrendo sete gols nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Chelsea, e também perdeu para o Cagliari por 2 a 1 em seu último jogo da Serie A da temporada passada. Um empate por 2 a 2 com o Celtic e um 1 a 1 contra a Inter completam uma pré-temporada que tem carecido de consistência.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Manchester UnitedEmpateMilan
3
1
1
Liga Europa
Milan badge
Milan
MIL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Liga Europa
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
Liga dos Campeões
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Milan badge
Milan
MIL
0
FJ
Liga dos Campeões
Milan badge
Milan
MIL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FJ
Liga dos Campeões
Milan badge
Milan
MIL
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
9Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Europa League, em março de 2021, quando o Manchester United venceu por 1 a 0 no San Siro. Os dois jogos daquele confronto terminaram com a classificação do United, após empate por 1 a 1 em Old Trafford no jogo de ida. Nos cinco confrontos diretos do conjunto de dados, o United venceu três e empatou um, com o AC Milan somando uma vitória. O resultado mais elástico foi uma vitória do United por 4 a 0 em Old Trafford, na Champions League, em março de 2010.

Classificação

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google