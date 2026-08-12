



Amistosos de clubes - Rodada 1 15 de ago. de 2026 - 10:45

Man United x AC Milan começa em 15 de ago. de 2026 às 11h45 EST e 15h45 GMT.

Retrospecto de 2025-26

O United terminou em terceiro na temporada 2025-26 da Premier League, sete pontos atrás do vice-campeão Man City. O United venceu cinco de seus últimos seis jogos para assegurar sua vaga na Champions League após uma ausência de dois anos da principal competição continental. O armador português Bruno Fernandes brilhou pelo United, quebrando o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League. Ele criou 21 gols para companheiros na última temporada na elite inglesa.

O Milan teve uma decepcionante temporada 2025-26, terminando em quinto na Serie A, resultado suficiente apenas para uma vaga na Europa League desta temporada. Isso agora marca uma ausência de dois anos da Champions League, então é justo dizer que esses times vivem momentos opostos.

Getty Images

O que Man United e Milan adicionaram no mercado de transferências?

O United reforçou seu meio-campo com as contratações de alto valor de Youri Tielemans, do Aston Villa, e Andrey Santos, do Chelsea. Karl Darlow acrescenta experiência ao setor de goleiros, enquanto o colombiano de 18 anos Cristian Orozco chega como uma empolgante promessa para o meio-campo defensivo.

O Milan abriu os cofres para contratar o atacante português Goncalo Ramos, do PSG. O clube também adicionou o zagueiro espanhol Mario Gila, da Lazio, e o zagueiro canhoto Sankhoun Diawara, de 20 anos, do Troyes, da França.

Getty Images

Prováveis escalações

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Notícias das equipes e elencos

No momento, não há notícias disponíveis de nenhuma das equipes antes deste confronto. Informações sobre lesões, suspensões e prováveis escalações serão adicionadas mais perto do início da partida, assim que estiverem disponíveis.

O mesmo vale para o AC Milan, sem detalhes confirmados sobre o elenco ou atualizações da comissão técnica fornecidos neste momento. Volte depois para as atualizações mais recentes antes da partida.

Forma

O Manchester United chega para esta partida com uma campanha de pré-temporada mista, mas encorajadora. Em seus últimos cinco jogos, venceu três, empatou um e perdeu um, marcando 12 gols e sofrendo três. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain, enquanto a vitória por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid e a goleada por 5 a 0 sobre o Rosenborg demonstram seu potencial ofensivo. A única derrota foi contra o Wrexham, um revés por 1 a 0 que representou um contratempo no início da pré-temporada.

Os últimos cinco jogos do AC Milan contam uma história diferente. O time venceu uma vez, empatou duas e perdeu duas, sofrendo sete gols nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Chelsea, e também perdeu para o Cagliari por 2 a 1 em seu último jogo da Serie A da temporada passada. Um empate por 2 a 2 com o Celtic e um 1 a 1 contra a Inter completam uma pré-temporada que tem carecido de consistência.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Europa League, em março de 2021, quando o Manchester United venceu por 1 a 0 no San Siro. Os dois jogos daquele confronto terminaram com a classificação do United, após empate por 1 a 1 em Old Trafford no jogo de ida. Nos cinco confrontos diretos do conjunto de dados, o United venceu três e empatou um, com o AC Milan somando uma vitória. O resultado mais elástico foi uma vitória do United por 4 a 0 em Old Trafford, na Champions League, em março de 2010.