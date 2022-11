América-MG x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Coelho busca a vitória para seguir sonhando com vaga na Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Sonhando com uma vaga na Libertadores, o América-MG enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Independência, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há três jogos, o América sabe que precisa reagir no campeonato se quiser continuar sonhando com uma vaga na Libertadores. O Coelho é o 11º colocado, com 46 pontos, e não poderá contar com Patrick e Matheusinho, suspensos.

Do outro lado, o Inter vem de uma sequência de 13 partidas sem perder e quer manter a invencibilidade. O Colorado é o vice-líder, com 64 pontos, e terá os retornos de Alemão, Bustos e Jhonny, porém, Taison, Mikael e Liziero estão no departamento médico.

Nos últimos 18 jogos entre as equipes, o Inter venceu 10 vezes, o América quatro, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Cavichioli; Cáceres, Conti (Maidana), Éder e Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal, Juninho e Alê; Aloísio (Henrique Almeida), Felipe Azevedo e Mastriani (Wellington Paulista).

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Moledo (Mercado), Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, De Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

Desfalques

América-MG

Matheusinho e Patrick estão suspensos.

Internacional

Taison, Liziero e Mikael estão no departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O América-MG é favorito contra o Internacional nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,65 na vitória do Coelho, $ 3 no empate e $ 2,70 caso o Intervença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,40 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes irão balançar as redes, pagando-se $ 1,90 caso positivo, e $ 1,75 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Independência, Belo Horizonte - MG

• Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (árbitro), Thiago Farinha e Brigida Ferreira (assistentes), Murilo Misson Junior (quarto árbitro) e Pablo Gonçalves Pinheiro (AVAR)