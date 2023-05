América-MG x Defensa y Justicia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

A partida será disputada nesta terça-feira (23), na Arena Independência; veja como acompanhar na internet

América-MG e Defensa y Justicia se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h (de Brasília), no Independência, pela pela quarta rodada do F da Copa Sul-Americana de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Tentando encostar no Millonarios, líder do grupo, com sete pontos, o América-MG entra em campo na competição aliviada após encerrar uma sequencia de cinco jogos sem vencer após derrotar o Internacional, na Copa do Brasil, e o Fortaleza, no Brasileirão. Porém, para a partida, o técnico Vagner Mancini terá uma daquelas boas dores de cabeça, já que nas última duas vitórias escalou um time reserva. A equipe tem cinco e está na terceira posição do Grupo F.

Do outro lado, o Defensa y Justicia quer derrotar o América-MG fora de casa novamente. No Campeonato Argentino, a equipe está na sexta posição, com 29 pontos, oito a menos que o River Plate, líder da competição. Porém, a equipe não sabe o que é vencer há três jogos, acumulando dos empates e uma derrota. Na "Sula", a equipe está na segunda posição, com seis pontos.

Prováveis escalações

América-MG: Cavichioli; Marcinho, R. Silva, Eder, Marlon; Juninho, Alê, Benitez; Azevedo, Mikael e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Defensa y Justicia: Unsain; Sant'Anna, Malatini, Mingo, Soto; Escalante, López, Bogarin; Alanís, Togni e Fernández. Técnico: Julio César Vaccari.

Desfalques

América-MG

Matheusinho, Adyson, Luan Campos e Dadá Belmonte, lesionados, estão fora.

Defensa y Justicia

Nicolas Tripichio, lesionado, está fora.

Quando é?