América-MG x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Com objetivos distintos, equipes se enfrentam neste domingo (13), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos diferentes, América-MG e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Independência, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em nono lugar com 52 pontos, o América-MG depende apenas de si para entra no G-8 e conseguir a classificação à fase preliminar da Copa Libertadores. Isso porque Botafogo e Athletico-PR farão confronto direto, então, caso vença, o Coelho estará automaticamente na competição continental, com chances ainda de terminar à frente também do Atlético-MG, caso o time perca para o Corinthians.

Do outro lado, o Atlético-GO é o 17º colocado, com 35 pontos. Para evitar o seu rebaixamento, o Dragão precisa golear o adversário com seis gols de diferença, além de ter que torcer por uma derrota do Cuiabá para o Coritiba.

Nos últimos 15 jogos entre as equipes, o América-MG venceu quatro vezes, o Atlético-Go cinco, além de seis empates. No primeiro turno, o Coelho venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Cavichioli; Cáceres, Éder, Conti e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida (Mastriani).

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Diego Loureiro; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson (Klaus) e Jefferson; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Wellington Rato; Airton, Churín e Shaylon (Luiz Fernando).

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Baralhas, suspenso.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Independência, Belo Horizonte - MG

• Arbitragem: Leandro Vuaden (árbitro), Michael Stanislau e Marcia Lopes Caetano (assistentes), Andre Policarpo Bento (quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)