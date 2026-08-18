Ameaças de morte mudam a postura do Corinthians em relação a Depay

Augusto Melo, presidente do clube brasileiro Corinthians, anunciou a extensão do contrato do atacante internacional holandês Memphis Depay, apenas uma semana depois da decisão do clube de não renovar com o jogador — determinação que provocou uma onda de fúria entre os torcedores e chegou ao ponto de gerar ameaças de morte à diretoria do clube.

Em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Marca", Melo confirmou que o ex-atacante de Atlético de Madrid e Barcelona assinará um novo contrato de dois anos, válido até meados de 2028, após a aprovação do conselho de administração do Corinthians durante reunião realizada nesta segunda-feira.

O presidente do clube afirmou sobre o assunto: "Graças a Deus, as coisas correram bem e conseguimos os votos necessários para a aprovação. Agora sentimos alívio por termos conseguido encerrar esse caso".

O presidente do clube revelou que Depay, que joga pelo Corinthians desde setembro de 2024, aceitou reduzir significativamente as condições de seu contrato, após o término do vínculo no fim de julho passado.

O clube havia anunciado na última terça-feira, em comunicado oficial, a não renovação do atacante de 32 anos por razões financeiras, afirmando que "o compromisso com uma nova contratação dessa dimensão não é compatível, no momento atual, com a estabilidade financeira necessária para garantir a sustentabilidade do clube".

O recuo na decisão veio após um estado de intensa revolta entre a torcida do clube, com a diretoria recebendo ameaças diretas, enquanto um grupo de torcedores fanáticos se aglomerou em frente à casa de Melo, erguendo faixas com os dizeres "saiam, seus ratos" e "a paciência acabou".

O próprio Depay havia dirigido duras críticas ao clube, acusando-o de descumprir promessas, ao escrever em sua conta nas redes sociais: "Sinto uma grande decepção pela decisão do Corinthians de não cumprir nosso acordo de estender o contrato por mais dois anos, apesar de essa renovação ter sido acertada de forma explícita com o presidente do clube e com os departamentos esportivo, jurídico e financeiro, antes que alguns decidissem romper esse compromisso".

Pouco tempo depois desses acontecimentos, o clube retomou as negociações com o jogador, ficando definida sua permanência no time comandado pelo ex-treinador da seleção brasileira Fernando Diniz. Melo explicou: "Com base nas avaliações e no trabalho que realizamos nos setores jurídico, administrativo e financeiro, tornou-se possível para nós honrar o valor desse contrato".

Vale lembrar que o astro holandês disputou até o momento 79 partidas com a camisa do Corinthians, marcando 20 gols e dando 15 assistências, contribuindo diretamente para as conquistas do time no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil de 2025.