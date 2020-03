Alisson, lesionado, é o pior desfalques que o Liverpool gostaria de evitar

O goleiro, decisivo desde sua chegada, lesionou o quadril e não estará em campo contra o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões

Não ter o melhor goleiro do mundo em campo seria uma ausência a ser sentida por qualquer clube do mundo. É o caso do , que mais uma vez não terá Alisson sob as traves.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Os atuais campeões da Europa precisam, nesta quarta-feira (11), de ao menos dois gols para avançarem às quartas de final da , depois de serem derrotados por 1 a 0 para o no duelo de ida, realizado na capital espanhola.

Mais times

Não deixa de ser uma tarefa difícil, uma vez que será necessário obrigatoriamente estufar as redes de um time que, nos últimos anos, passou a ser conhecido pelo poderio defensivo. E no futebol, muitas vezes a necessidade de atacar acaba abrindo espaços que o adversário pode aproveitar no contra-ataque.

Esta é uma das razões pelas quais Alisson tem sido tão decisivo pelo Liverpool desde a sua chegada, em 2018. Ao conseguir evitar que muitas finalizações, boa parte delas oriundas de contra-ataques, fossem transformadas em gols, o brasileiro colocou o seu nome na história dos Reds – tanto pelo título da Champions na última temporada quanto pelo desempenho nesta Premier League inglesa.

Mas a lesão no quadril, sofrida na última semana durante treinamento, obriga a equipe de Jurgen Klopp a ficar mais uma vez sem o seu camisa 1. Na ausência de Alisson, o Liverpool conta com Adrián para a vaga.

O espanhol já substituiu o brasileiro no início da temporada, quando Alisson também precisou passar um tempo no departamento médico.

Adrián foi herói em disputa de pênaltis na Supercopa da UEFA, mas também protagonizou falhas inesperadas. Ou seja: foi inconstante.

A ausência de Alisson, um dos líderes do time, pode ser traduzida na sua capacidade de decidir jogos e também na confiança que ele dá aos Reds. Segundo números levantados junto à Opta Sports, a equipe de Jurgen Klopp sofre, em média, duas vezes mais gols quando não conta com o brasileiro nesta temporada.

Mais artigos abaixo

O Liverpool teve Alisson em 28 partidas e o goleiro desfalcou o time em outras 19 na atual campanha. Com ele sob as traves, os Reds sofreram 19 gols; sem o gaúcho as redes foram balançadas 29 vezes. Na média, o time inglês sofre 0.7 gols contra quando tem Alisson e 1.5 em sua ausência.

Com Mané, Firmino e Salah garantidos e ainda vendo a possibilidade de contar com Henderson de volta, o desfalque de Alisson é o pior possível para o Liverpool contra o Atlético de Madrid.