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O japonês Kozo Tashima, candidato à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), abriu as portas para a possibilidade de unir esforços com o francês Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa, contra o atual presidente, Gianni Infantino, na eleição marcada para março de 2027.

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Tashima manifestou, em declarações ao jornal francês L'Équipe, o desejo de conversar com Diallo, escolhido pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) para disputar a presidência da Fifa, e afirmou estar disposto a ouvir a proposta de uma candidatura conjunta ou de uma aproximação entre os dois.

"Quero ter uma conversa com Philippe Diallo e, se durante essa troca surgir a questão de uma candidatura conjunta ou de uma aproximação, pretendo ouvi-lo com a mente aberta", disse o candidato japonês.

"Ainda não falei com ele, mas, em relação aos pontos que ele mencionou, estamos totalmente alinhados", acrescentou.

As declarações de Tashima chegam após uma iniciativa de Diallo, que se mostrou disposto a entrar em contato com o ex-presidente da federação japonesa para unir as forças contrárias a Infantino, por considerar que a convergência de visões entre os dois pode ajudar a formar uma frente capaz de rivalizar com o atual presidente.

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Ao anunciar sua candidatura, Diallo havia declarado: "Se quisermos vencer, é preciso unir forças e fazer com que aqueles que compartilham essa visão se unam para vencer. Os contatos já começaram. Ele (Tashima) tem uma abordagem baseada nos mesmos diagnósticos e nos mesmos valores".

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Apesar da abertura mútua para uma aproximação, nenhum dos dois anunciou a desistência da disputa ou um acordo para uma candidatura conjunta. Tashima segue firme em sua candidatura e também manifestou ressalvas sobre a forma como a Uefa escolheu seu candidato para enfrentar Infantino.

Tashima criticou a demora da Uefa em definir sua posição sobre a eleição e apontou que a ausência de um candidato europeu no início o levou a entrar na disputa.

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"No início, parecia que ninguém do lado da Uefa queria se candidatar. Se a posição real deles é se opor a Infantino, eu me pergunto o que teria acontecido se eu mesmo não tivesse decidido me candidatar", disse, em referência à recusa de Arsène Wenger em concorrer na eleição.

Ele também questionou se a mera convergência entre os programas eleitorais é suficiente para unir os candidatos ou se é preciso estudar a estratégia mais eficaz para competir com Infantino.

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Presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, Tashima já havia confirmado a apresentação de sua candidatura com o apoio de cinco federações nacionais, o mínimo exigido para entrar na disputa. Ele também tem experiência dentro da Fifa, já que integra o Conselho da entidade desde 2015.

Diallo, por sua vez, recebeu o apoio declarado da Uefa, depois que as federações nacionais europeias representadas no Comitê Executivo da Uefa e no Conselho da Fifa defenderam sua candidatura e anunciaram apoio a ele.

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O presidente da Federação Francesa busca ampliar sua base de apoio fora da Europa, já que serão os votos das 211 federações-membros da Fifa que definirão o próximo presidente.

A eleição está marcada para o Congresso da Fifa na capital marroquina, Rabat, em 18 de março de 2027, enquanto a possível unificação das candidaturas de Diallo e Tashima segue como um dos principais pontos que podem influenciar a disputa.