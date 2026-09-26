O astro ofensivo do Barcelona colocou o campeão mundial em Wembley em vantagem logo aos 2 minutos. Segundo o provedor de dados Opta, foi o gol sofrido mais cedo pela Inglaterra no prestigioso estádio nacional em quase 70 anos.

De todo modo, em toda a sua história em jogos de seleções, a Inglaterra só sofreu um gol ainda mais cedo em Wembley em duas ocasiões: em 1953, a Hungria marcou já no 1º minuto, e o mesmo aconteceu depois em 1957 - ou seja, há 69 anos - com os escoceses.

Yamal se aproveitou, em seu gol precoce, de um grave descuido do zagueiro central inglês Marc Guehi (Manchester City). Como último homem, ele perdeu a bola de maneira bastante displicente para o astro do Barça, e Yamal então arrancou com decisão para dentro da área e, apesar da pressão de Guehi, finalizou com frieza na saída do goleiro inglês James Trafford para marcar o gol da Espanha.

Como Lamine Yamal começou a nova temporada no Barcelona?

Para Yamal, foi a continuação de seu início de temporada excepcional no clube. Em oito partidas oficiais disputadas até aqui pelo Barcelona, o jogador de 19 anos já soma oito gols e seis assistências em 2026/27. Pela Espanha, enquanto isso, foi seu oitavo gol em 34 partidas pela seleção.

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O grande objetivo da Fúria Roja: repetir o feito da geração dourada anterior de Xavi, Andres Iniesta e companhia, que venceu três grandes torneios seguidos entre 2008 e 2012 (Euro 2008, Copa do Mundo 2010, Euro 2012). Yamal e companhia poderiam, após o título da Euro em 2024 e o título da Copa do Mundo em 2026, na próxima Euro, que será disputada em 2028 no Reino Unido e na Irlanda, alcançar a mesma façanha.