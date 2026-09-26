O astro ofensivo do Barcelona colocou o campeão mundial em vantagem em Wembley logo aos 2 minutos. Segundo a fornecedora de dados Opta, foi o gol sofrido mais cedo pela Inglaterra no prestigioso estádio nacional em quase 70 anos.

De toda forma, a Inglaterra só havia sofrido um gol ainda mais cedo em Wembley em outras duas ocasiões em toda a sua história de jogos entre seleções: em 1953, a Hungria marcou já no 1º minuto, e o mesmo aconteceu em 1957, ou seja, há 69 anos, com os escoceses.

Yamal aproveitou, em seu gol relâmpago, uma grave desatenção do zagueiro inglês Marc Guehi (Manchester City). Como último homem, ele perdeu a bola de forma bastante displicente para o astro do Barça, e Yamal então invadiu a área com decisão e, apesar da pressão de Guehi, finalizou com frieza por baixo do goleiro inglês James Trafford para colocar a Espanha em vantagem.

A Inglaterra se recompôs depois disso, mas ainda cedeu algumas boas chances aos visitantes, e a melhor delas foi desperdiçada por Ferran Torres aos 27 minutos. Menos de 15 minutos depois, porém, os Three Lions já estavam na frente: Anthony Gordon marcou primeiro o empate, aos 36 minutos, antes de o astro do Bayern Harry Kane fazer 2 a 1 para os ingleses aos 40, placar da ida para o intervalo.

O que aconteceu no pênalti de Harry Kane?

Um pênalti marcado de forma controversa após intervenção do VAR a favor dos ingleses deu a Kane, poucos minutos depois da volta do intervalo, a chance de fazer o terceiro gol dos donos da casa. No entanto, o atacante, normalmente tão seguro, acertou o travessão em sua cobrança, após escorregar no movimento do chute.

Assim, a vantagem apertada dos ingleses permaneceu até a marca de uma hora de jogo, quando Alex Baena, que havia entrado pouco antes, empatou em 2 a 2 após passe de Dani Olmo. E cerca de 15 minutos depois, os espanhóis voltaram a virar a partida: Mikel Oyarzabal, também saído do banco, encobriu o goleiro Trafford com categoria para decretar o 3 a 2 final.

Como Lamine Yamal começou a nova temporada pelo Barcelona?

Para Yamal, seu início fulminante foi, ao mesmo tempo, a continuação de seu início de temporada excepcional no clube. Em oito partidas oficiais disputadas até aqui pelo Barcelona, o jogador de 19 anos já soma oito gols e seis assistências em 2026/27. Pela Espanha, por sua vez, foi seu oitavo gol em 34 partidas pela seleção.

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O grande objetivo da Furia Roja: repetir o feito da geração de ouro anterior, liderada por Xavi, Andres Iniesta e companhia, que venceu três grandes torneios seguidos entre 2008 e 2012 (Euro 2008, Copa do Mundo 2010, Euro 2012). Yamal e companhia poderiam, após o título da Euro em 2024 e o título mundial em 2026, na próxima Euro, que será disputada em 2028 na Grã-Bretanha e na Irlanda, alcançar o mesmo feito.