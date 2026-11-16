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A Alemanha goleou a Holanda por 5 a 0 na Liga das Nações da UEFA, com uma atuação marcada por transições verticais e pressão alta. A equipe de Jurgen Klopp explorou espaços na defesa e desmontou a estrutura de Xavi Hernandez na goleada construída no segundo tempo.

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A Alemanha de Jurgen Klopp deu uma demonstração tática contundente no Olympiastadion ao atropelar a Holanda por 5 a 0, combinando disciplina na organização com transições ofensivas explosivas. O objetivo de Klopp era claro: aplicar uma contrapressão intensa para atrapalhar a saída de bola técnica da Holanda e usar os espaços entre o centro e as laterais para isolar os laterais holandeses. Com um 4-2-3-1 compacto, a Alemanha buscava recuperar a bola no terço central e, imediatamente, levar vários jogadores à área.

Em busca da liderança do grupo, Xavi Hernandez montou sua equipe para controlar o ritmo por meio da posse de bola. Sem peças importantes como Frenkie de Jong, a Holanda pretendia usar sua dupla de volantes para atrair a pressão alemã antes de encontrar Cody Gakpo e Donyell Malen pelos lados. O plano tático holandês, porém, não tinha a cobertura defensiva necessária para lidar com a velocidade das transições da Alemanha. O resultado foi um colapso catastrófico no segundo tempo, quando a organização da equipe se desfez sob pressão constante.

A organização tática da Alemanha

A Alemanha adotou um 4-2-3-1 fluido, com prioridade para a verticalidade e a superioridade numérica pelo centro. Aleksandar Pavlovic ditava o ritmo na dupla de volantes, permitindo que Joshua Kimmich deixasse sua posição nominal pela direita para criar superioridade numérica no terço final. Isso ficou evidente no primeiro gol, aos 41 minutos, quando o posicionamento de Kimmich ajudou a abrir caminho para Denis Scherhant. Os gatilhos de pressão foram cuidadosamente trabalhados: a Alemanha dava tempo aos zagueiros holandeses Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven com a bola, mas cercava o adversário de forma agressiva assim que um passe era dirigido aos pontas da Holanda ou a Tijjani Reijnders, que recuava para recebê-lo.

Com a bola, a formação alemã frequentemente se assemelhava a um 3-2-5: um dos laterais fechava por dentro para formar uma linha de três na defesa e oferecer proteção contra os contra-ataques holandeses. A criação passava por Wirtz e Gruda. A capacidade de Wirtz de encontrar espaços entre as linhas de meio-campo e defesa da Holanda foi decisiva. Ao ocupar a região conhecida como "Zona 14", Wirtz obrigava os defensores holandeses a sair de suas posições, criando os espaços que resultaram em seus dois gols e no gol de Schlotterbeck em uma jogada de bola parada. A linha defensiva, liderada por Jonathan Tah, permaneceu adiantada, encurtando o campo e garantindo que qualquer bola afastada pela Holanda fosse imediatamente recuperada para dar sequência ao ataque alemão.

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A organização tática da Holanda

A Holanda também atuou no 4-2-3-1, mas executou o esquema de maneira muito diferente. O plano tático de Xavi Hernandez dependia de Denzel Dumfries para dar amplitude pela direita, enquanto Cody Gakpo saía da esquerda e se deslocava para o centro como um segundo armador. A intenção era formar um quadrado no meio-campo para criar superioridade numérica sobre Pavlovic e seu parceiro. Sem a capacidade de De Jong de resistir à pressão, porém, os holandeses tiveram dificuldade para fazer a bola avançar pelo corredor central. Joey Veerman frequentemente ficava isolado e era forçado a dar passes laterais, o que permitia à Alemanha recompor seu bloco defensivo.

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Na defesa, a Holanda optou por um bloco médio, mas faltou comunicação para acompanhar as infiltrações tardias na área. A decisão de manter a linha adiantada diante da velocidade de Gruda e Havertz se mostrou fatal. Quando a pressão não chegava a Pavlovic ou Kimmich, a Alemanha tinha tempo para lançar bolas por cima da defesa ou nos espaços entre os defensores. Dumfries, normalmente uma peça ofensiva, ficou preso atrás por causa de Wirtz, o que anulou a principal opção de saída da Holanda pelo lado direito. Assim, os holandeses passaram a maior parte da partida reagindo ao adversário e cometeram 15 faltas enquanto tentavam lidar com a agilidade do quarteto ofensivo alemão.

O duelo tático

Getty Images

O duelo tático decisivo aconteceu pelos lados, especificamente entre o lado direito da Alemanha e o esquerdo da Holanda. Gruda foi o principal responsável pela queda da equipe holandesa, com duas assistências e um gol. Klopp identificou que Micky van de Ven poderia ficar isolado se a Alemanha invertesse o jogo rapidamente. Ao atrair o meio-campo holandês para a esquerda, Kimmich e Gruda criavam uma situação de dois contra um diante do lateral. Essa desvantagem obrigava os zagueiros holandeses a se deslocar para os lados, deixando grandes espaços no centro da defesa para Wirtz explorar.

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A decisão de Klopp de dar liberdade de movimentação a Gruda no segundo tempo foi determinante no duelo tático. Hernandez não ajustou a proteção do meio-campo à linha de quatro defensores, deixando os jogadores de defesa expostos a sucessivas ondas de pressão alemã. Os gols esperados (xG) refletiram esse domínio: o índice de 1,52 da Alemanha superou amplamente o 1,61 da Holanda. Os holandeses não tinham um "plano B" depois que a Alemanha abriu o placar. A insistência em sair jogando desde a defesa, apesar da eficácia da pressão alemã, levou diretamente aos gols do segundo tempo que transformaram uma disputa equilibrada em goleada.

Os ajustes durante o jogo

No intervalo, com a Alemanha vencendo por 1 a 0, Klopp reforçou as instruções para pressionar alto em vez de recuar para se defender. As entradas de Maximilian Mittelstaedt e Youssoufa Ebnoutalib aos 65 minutos deram novo fôlego à equipe para manter a intensidade. As mudanças coincidiram com uma sequência de gols, já que a Holanda não conseguia mais acompanhar a exigência física necessária para se defender do estilo "heavy metal" de Klopp. Nos 20 minutos finais, a mudança de posicionamento do substituto Gruda para uma função mais central desorientou completamente a desgastada linha defensiva holandesa.

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As mudanças de Hernandez, por outro lado, não contiveram a pressão alemã. As entradas de Justin Kluivert e Ian Maatsen para acrescentar velocidade faziam sentido, mas custaram estabilidade defensiva. A mudança para uma formação mais aberta teve o efeito contrário ao desejado, pois deu ainda mais espaço para Wirtz e Gruda atuarem. Ao trocar o 4-2-3-1 por um 4-3-3 mais desesperado no fim do jogo, a Holanda perdeu completamente o controle do meio-campo, o que levou ao gol de Gruda aos 78 minutos. A flexibilidade tática do banco alemão, especialmente com as entradas de Bischof e Jeltsch para administrar o resultado, contrastou fortemente com os ajustes rígidos e cada vez mais afobados do banco holandês.

Conclusão

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No fim, a partida foi decidida pela execução superior da Alemanha nas transições e pela incapacidade da Holanda de se adaptar a um sistema de pressão alta. Klopp usou Wirtz como um armador com liberdade para circular pelo campo e Gruda como ameaça direta pela ponta, explorando as falhas na estrutura defensiva de Hernandez.

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Embora os primeiros 40 minutos tenham sido marcados por um impasse tático, a verticalidade incessante da Alemanha no segundo tempo atropelou a Holanda. A disciplina tática para manter a linha defensiva adiantada enquanto desmontava sistematicamente o meio-campo holandês mostrou que a Alemanha estava preparada para todas as facetas do plano de jogo adversário.