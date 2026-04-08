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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Al-Hadari sobre a defesa milagrosa de Bono: “Eu o antecipei em 23 anos”

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Al-Hadri elogiou o desempenho do craque do Atlas Negro

O lendário goleiro egípcio, Essam El-Hadary, relembrou sua trajetória com os Faraós, que ele levou à conquista da Copa Africana das Nações por três vezes consecutivas (2006, 2008 e 2010).

Durante uma entrevista televisiva ao canal egípcio “On Sport”, El-Hadary foi questionado sobre a semelhança entre uma de suas defesas e a defesa espetacular do goleiro da seleção marroquina e do Al-Hilal, Yassine Bounou, contra o Manchester City na última Copa do Mundo de Clubes. O ex-goleiro do Al-Ahly e do Zamalek respondeu: “Bono é meu irmão, não apenas meu amigo, e estamos sempre em contato”.

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E continuou: “Eu havia mencionado a semelhança entre a defesa que fiz contra El Hadji Diouf (ex-jogador do Senegal) há 23 anos, em 2002, e a defesa de Bono na Copa do Mundo de Clubes... E talvez a defesa de Bono tenha sido mais fácil porque foi dentro da área de seis metros, enquanto enfrentei El Hadji Diouf, que estava sozinho, vindo do meio de campo”.

E acrescentou: “Mas Bono tentou uma ou duas vezes, até que Deus o ajudou nessa defesa”.

Sobre a defesa mais difícil que já fez na carreira, El Hadary citou o lance de El Hadj Diouf, além das defesas contra o craque marfinense Didier Drogba na Copa Africana das Nações.

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