A Liga Saudita de Futebol Profissional anunciou o adiamento das partidas da 13ª rodada da Roshn Saudi League, que estavam marcadas para o período de 5 a 7 de novembro deste ano, após a decisão da Confederação Asiática de Futebol de reagendar a Copa da Ásia de 2027, sediada no Reino.

A liga confirmou, em comunicado em seu site oficial, que a decisão faz parte de uma revisão abrangente do calendário da temporada, aproveitando o espaço adicional proporcionado pela mudança de data do torneio continental, com o objetivo de redistribuir as partidas da liga ao longo do período restante da temporada e alcançar um melhor equilíbrio entre as datas dos jogos e os períodos de recuperação e tratamento dos jogadores.

A liga esclareceu que realizará um workshop com os clubes da Roshn Saudi League para discutir as alterações propostas no calendário da competição e ouvir os pontos de vista dos clubes sobre a distribuição das rodadas e os aspectos relacionados ao calendário.

A liga ainda não definiu uma nova data para as partidas da 13ª rodada, indicando que anunciará as datas após a conclusão da revisão e a aprovação do calendário atualizado, em coordenação com as entidades competentes.

Por que a Copa da Ásia de 2027 foi adiada?

A decisão da liga saudita veio após o anúncio da Confederação Asiática de Futebol do adiamento da Copa da Ásia de 2027, que estava marcada para ser realizada na Arábia Saudita no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2027.

A confederação decidiu realizar o torneio em sua nova data, entre 23 de dezembro de 2027 e 21 de janeiro de 2028, após consultas com o comitê organizador local e a Federação Saudita de Futebol, esclarecendo que a decisão foi tomada em razão das circunstâncias excepcionais que a região vive e das complicações logísticas e transtornos no fluxo de viagens decorrentes delas.