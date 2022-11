Adeus de Piqué do futebol é marcado por expulsão mesmo sem entrar em campo

Zagueiro foi expulso no intervalo da partida entre Osasuna e Barcelona

A vitória do Barcelona por 2 a 1 contra o Osasuna, nesta terça-feira (8), marcou a despedida do ídolo da equipe catalã Gerard Piqué do futebol, já que o zagueiro anunciou que irá se aposentar.

Porém, o zagueiro que foi deixado no banco pelo treinador Xavi para o duelo acabou sendo expulso mesmo sem entrar em campo, após reclamar com o árbitro da partida no intervalo do jogo, quando o placar estava 1 a 0 para o Osasuna.

O atacante polonês Robert Lewandowski havia sido expulso aos 31 minutos de jogo, após tomar o segundo cartão amarelo, e Piqué acabou sendo expulso ao questionar o cartão vermelho dado pelo árbitro Gil Manzano ao artilheiro da atual edição de La Liga.

O zagueiro que teve uma linda festa de despedida no Camp Nou na partida contra o Almeria em seu último jogo na casa do Barça, pendura suas chuteiras profissionais com um cartão vermelho recebido no banco de reservas.