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Uma surpresa de peso no futebol se desenha no horizonte e pode dar ao torcedor árabe a chance de ver o Barcelona, um dos gigantes do futebol mundial, em um confronto especial nos próximos meses.

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O presidente da Federação Kuwaitiana de Futebol, xeique Ahmad Al-Yousef, revelou a existência de um acordo preliminar com a diretoria do Barcelona para a realização de um amistoso entre a seleção do Kuwait e o clube catalão em fevereiro, em meio às comemorações das datas nacionais do país. Segundo o dirigente, a partida ainda depende das condições do clube espanhol e da possibilidade de viajar ao Kuwait na data proposta.

De acordo com o jornal kuwaitiano "Al-Anba", Al-Yousef explicou que o acordo foi alcançado depois de receber em seu gabinete o vice-presidente do Barcelona, Rafael Yuste, na noite de quinta-feira, 19 de novembro de 2026, em uma reunião na qual foram discutidos os detalhes relacionados à aguardada partida.

O passo tem importância especial para o futebol kuwaitiano, não apenas pelo enorme apelo do Barcelona junto ao público, mas também pelos ganhos de marketing, de mídia e técnicos que pode trazer à seleção, caso as negociações resultem em um acordo definitivo e o jogo de fato aconteça.

Barcelona no Kuwait em fevereiro?

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Se for confirmada, a partida deve despertar grande interesse do público, tendo em vista a enorme popularidade do Barcelona na região do Golfo, além do valor técnico e histórico que representa o clube espanhol, que costuma reunir alguns dos principais astros do futebol mundial.

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A escolha de fevereiro coincide com duas importantes datas nacionais no Kuwait: o país celebra o Dia Nacional em 25 de fevereiro, em memória da independência, conquistada em 1961, enquanto 26 de fevereiro marca o aniversário do Dia da Libertação. É um período que costuma contar com diversos eventos e festividades populares e esportivas.

Um jogo dessa dimensão acrescentaria um componente esportivo às comemorações nacionais, sobretudo porque enfrentar uma equipe do porte do Barcelona dá à federação kuwaitiana a oportunidade de atrair a atenção da imprensa internacional e de aumentar a presença de público nas arquibancadas, além de aproveitar a experiência organizacional e de marketing ligada à recepção de grandes clubes europeus.

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Estádio Jaber Al-Ahmad à espera do evento

O Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad desponta como candidato a receber o confronto, segundo anunciou o presidente da federação kuwaitiana. Trata-se do principal estádio do país, palco dos jogos da seleção do Kuwait e de diversos grandes eventos do futebol local.

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Realizar a partida nesse estádio tem importância adicional, já que seria uma oportunidade de apresentar as instalações esportivas kuwaitianas a um clube mundial do tamanho do Barcelona, num momento em que as federações esportivas do Golfo buscam aproveitar grandes amistosos para reforçar o prestígio de suas competições e seleções no cenário internacional.

O Barcelona, por sua vez, tem uma história repleta de títulos nacionais e continentais e é considerado um dos clubes mais populares do mundo, o que faz da sua visita ao Kuwait um acontecimento que vai além de um simples amistoso e se transforma em um grande evento de público e de marketing.

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Ainda assim, até o momento não houve o anúncio oficial definitivo da realização da partida, já que Ahmad Al-Yousef condicionou a concretização do acordo às condições do Barcelona e à possibilidade de sua delegação viajar ao Kuwait em fevereiro.

Dessa forma, a torcida kuwaitiana aguarda o próximo passo das negociações e se o clube catalão conseguirá incluir o confronto em sua programação, para que a ideia se transforme em uma partida oficialmente anunciada entre a seleção do Kuwait e um dos gigantes do futebol europeu durante as comemorações das datas nacionais.