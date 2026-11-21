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Por que os dirigentes do Bayern de Munique estão falando de forma tão aberta sobre o caso Jamal Musiala? Dietmar Hamann tem uma teoria.

Didi Hamann acredita que o Bayern de Munique talvez saiba mais sobre o caso Jamal Musiala do que foi divulgado ao público até agora.

"Parto do princípio de que talvez exista um quadro clínico que o público ainda desconhece, mas o Bayern já conhece", disse o ex-jogador da seleção alemã à Sky, antes dos jogos de sábado da Bundesliga.

O ex-presidente do conselho de administração do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge , chamou a atenção ontem, sexta-feira, logo após o empate por 1 a 1 do maior campeão alemão com o Colônia , ao usar palavras contundentes sobre o caso Musiala . Rummenigge foi ainda mais direto que Uli Hoeneß e Jan-Christian Dreesen .

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"É sabido que ele tem um problema de saúde. E é sabido que ele tem um contrato que envolve valores muito altos", afirmou Rummenigge, reforçando as preocupações dos outros dois dirigentes. "Acho sério e completamente normal que o clube tenha de pensar em como lidar com isso."

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Os dirigentes do Bayern de Munique aparentemente têm dúvidas consideráveis de que Musiala consiga voltar ao nível de desempenho anterior, devido ao seu histórico de lesões e à sua disfunção neurológica, que provoca episódios breves e temporários de ausência, mas que podem ser bem tratados . "O que sabemos infelizmente sugere que será difícil voltar ao nível que ele muitas vezes mostrou aqui neste estádio", declarou Rummenigge.

Por isso, seria preciso "conversar com o jogador, com a família e, sobretudo, com a agência que o representa, porque, com todo o respeito, esses valores deixam de ser viáveis", prosseguiu Rummenigge, que chegou a ser questionado sobre uma possível venda de Musiala. "Não consigo imaginar que Jamal queira deixar o clube ou que algum outro clube o compraria nessas condições", respondeu. "Tratamos disso com muita sensibilidade com o jogador e todos queremos que ele volte à melhor forma. Mas e se isso não acontecer? Nesse caso, também teremos de pensar nas finanças."

Getty Images

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Dietmar Hamann não acredita em venda de Jamal Musiala pelo Bayern de Munique

Hamann demonstrou certa compreensão pela postura dos dirigentes do Bayern. Musiala recebe "um salário alto, uma venda está descartada no momento, como ele [Karl-Heinz Rummenigge, nota da redação] também diz. O valor de mercado tende a ficar próximo de zero agora, por causa dos problemas de saúde e do salário que ele recebe".

Ao renovar seu contrato em fevereiro de 2025, tornando-se um dos jogadores mais bem pagos do maior campeão alemão, Musiala também assumiu certa responsabilidade perante o clube. "Quando você assina um contrato, e ele é um dos mais bem pagos do Bayern de Munique, você tem uma responsabilidade com o clube. Se você tem uma doença ou problemas de saúde, também é seu dever informar a outra parte", disse Hamann.

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Agora, os dois lados precisariam conversar e buscar "uma solução para lidar com a situação. Acho que o Bayern está um pouco decepcionado porque isso ainda não aconteceu por parte do outro lado. Daí todas essas declarações do Bayern neste momento".

Hamann acrescentou que até sente um pouco de pena de Musiala. "Antes de tudo, é trágico para o rapaz." No entanto: "O Bayern de Munique tem uma rede de contatos melhor do que qualquer outro clube quando se trata de médicos e acompanhamento. Não há ninguém melhor que o Bayern nisso. Por isso, não entendo por que não procuraram tomar a iniciativa de dizer: vamos encontrar uma solução juntos."

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Musiala, cujo contrato com o clube da Säbener Straße vai até o fim de junho de 2030, voltou a jogar contra o Colônia após semanas afastado por lesão. Depois da partida, o técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Max Eberl defenderam publicamente o jogador de 23 anos e manifestaram apoio a ele .