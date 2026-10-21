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Christopher Nkunku enviou uma mensagem clara ao Milan sobre seu futuro a longo prazo: admitiu que tem pouco interesse em voltar ao San Siro quando terminar seu atual empréstimo ao RB Leipzig. O jogador da seleção francesa vive um bom momento de volta à Bundesliga, emprestado ao clube alemão, e espera que seja possível chegar a um acordo em definitivo para permanecer na Alemanha.

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Atacante prioriza permanência na Bundesliga

Nkunku não perdeu tempo para deixar clara sua posição sobre o futuro, praticamente descartando um retorno ao AC Milan. O jogador de 28 anos começou a temporada 2026-27 em grande forma, com quatro gols e duas assistências em apenas oito partidas. Com uma opção de compra de € 28 milhões incluída no contrato de empréstimo, a decisão está nas mãos do Leipzig, mas Nkunku confirmou que está pronto para assinar. Ele admite que, embora esteja feliz, a decisão final cabe aos dois clubes envolvidos nas negociações.

“Mal passamos pelo início da temporada”, explicou Nkunku em entrevista recente à Sport Bild, citada pelo Bulinews. “Há também várias partes envolvidas nessas conversas. Acima de tudo, os clubes teriam de chegar a um acordo no fim da temporada. Portanto, não depende só de mim. Mas, é claro, consigo facilmente me imaginar ficando por mais tempo.”

Dificuldades na Itália e em Londres

O desejo de Nkunku de permanecer na Alemanha vem de um período difícil após sua primeira saída do Leipzig, em 2023. Sua transferência de grande repercussão para o Chelsea, por £ 52 milhões, foi prejudicada por uma grave lesão no joelho sofrida pouco depois de sua chegada. Isso limitou seu desempenho em Stamford Bridge: ele marcou 18 gols em 62 partidas ao longo de duas temporadas pelo Chelsea.

Sua posterior ida para o AC Milan na temporada 2025-26 não resultou em uma recuperação completa da carreira. Apesar de disputar 35 partidas pelo AC Milan em todas as competições, marcou apenas oito gols.

Getty Images

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Leipzig continua sendo um lugar especial

O retorno à Red Bull Arena deu a Nkunku a chance de recomeçar, tanto emocional quanto profissionalmente, de que ele tanto precisava. Sua primeira passagem pelo clube continua sendo, sem dúvida, o auge de sua carreira, com 70 gols em 172 jogos. O francês acredita que o ambiente único do Leipzig é exatamente o que ele precisa para voltar a atuar de forma consistente em seu mais alto nível.

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“Vivi momentos muito importantes da minha carreira e da minha vida em Leipzig e no RB”, acrescentou Nkunku ao falar sobre sua ligação com o clube. “Gostei muito daqueles quatro anos. Também consigo sentir o quanto os torcedores gostam de mim e percebo esse ambiente familiar. Isso é importante para mim. Estou muito feliz. Sinto-me muito à vontade na cidade e no clube. Já conheço tudo aqui da minha passagem anterior. É um lugar especial para mim.”

Ambição pela França e admiração por Zidane

Na entrevista, Nkunku também falou sobre sua ambição de voltar a ser convocado para a seleção francesa, que defendeu pela última vez em novembro do ano passado. “Sonho não é a palavra certa, mas agora esse é um objetivo claro para mim”, explicou Nkunku. “No nível em que estou jogando, você também quer representar seu país. Já fiz parte da seleção e agora quero voltar.”

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A possibilidade de atuar sob o comando de seu ídolo de infância, Zinedine Zidane, caso o lendário meio-campista assuma a seleção francesa, é uma motivação a mais para o atacante. “Zidane é uma lenda. Ele é o maior jogador de futebol que a França já teve. Todos gostam dele e, quando eu era menino, ele era uma das minhas maiores referências”, acrescentou Nkunku, lembrando a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, em que as atuações de Zidane em sua carreira inspiraram uma geração.