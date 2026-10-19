Abel chama torcida para decisão contra o Fluminense e reforça cobrança por títulos

O Palmeiras venceu o Athletico por 2 a 1, no último sábado (17), e manteve o foco na sequência decisiva da temporada. Após a partida, Abel Ferreira chamou a torcida para apoiar a equipe no confronto contra o Fluminense pela semifinal da Libertadores e reforçou que a conquista de títulos depende do envolvimento de todo o clube.

Após a vitória do Alviverde, os jogadores e a comissão técnica foram comemorar a vitória junto com a torcida, nas arquibancadas no Nubank Parque. O triunfo deixou o Palmeiras como líder por uma noite, até a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 3 a 0 no domingo (18), que manteve o Rubro-Negro na liderança, com 67 pontos, enquanto o Palmeiras está na segunda posição com 66.

Ao falar sobre a participação dos palmeirenses, o treinador português destacou que o apoio não deve depender dos resultados da equipe e afirmou que espera dos torcedores a mesma entrega que cobra de seus jogadores.

“Quando estamos a ganhar, [a torcida] ajuda. Todos somos um em todos os momentos. Não preciso dar recado. Estou aqui há seis anos, não escolho jogo para torcer, para dar meu melhor. Nem eu, nem meus jogadores. E à torcida digo a mesma coisa”, disse.

Próximas partidas SEP Copa Libertadores 20:30 FLU Assistir

Na sequência, Abel ressaltou que o trabalho da comissão técnica e dos jogadores não é suficiente, por si só, para garantir conquistas. Para o comandante, o clube precisa estar unido, com a torcida exercendo papel importante no apoio à equipe.

“Para o Palmeiras ganhar títulos, não precisa só do treinador, da nossa presidente, do nosso diretor e só dos nossos jogadores. Precisa da alma do clube, que às vezes foge. Por quê? Não sei. Sempre tivemos o emblema no peito, nos bons e maus momentos. Ajuda muito quando empurram a favor”, afirmou.

O Palmeiras chega à decisão contra o Fluminense depois de vencer o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores por 2 a 1, no Maracanã. Com a vantagem construída fora de casa, a equipe de Abel Ferreira busca confirmar a classificação diante de sua torcida e seguir na disputa pelo título continental.

O treinador também direcionou uma cobrança aos palmeirenses, pedindo que a arquibancada participe ativamente durante toda a partida, independentemente do que aconteça em campo.

“Como cobram de mim, cobro da torcida. Venham juntos, venham para jogar juntos e para puxar do primeiro ao último minuto, do primeiro ao último segundo. Nos bons e maus momentos. Isto é ser palmeirense, gostar do Palmeiras, servir o Palmeiras sem interesse pessoal", declarou.

Abel ainda reforçou que sua postura à frente do Palmeiras permanece a mesma e pediu que os torcedores continuem confiando no trabalho desenvolvido pela equipe.

“Eu não mudei, sou o mesmo. Peço aos nossos torcedores que continuem a acreditar, e continuem a apoiar a equipe como no último jogo em casa”, concluiu.

O Palmeiras enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, 21 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Depois da vitória por 2 a 1 na ida, o Verdão precisa de apenas um empate para garantir a vaga na final.