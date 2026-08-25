"Abaixo do nível e parcial em favor do Real": revelado o árbitro da partida entre Real Madrid e Real Sociedad

A comissão de arbitragem da Federação Espanhola de Futebol anunciou a designação de Mateu Busquets Ferrer para dirigir a partida entre Real Madrid e Real Sociedad, marcada para amanhã, pelo Campeonato Espanhol.

A escolha de Busquets Ferrer para o jogo acontece poucos meses depois de ele ter apitado o confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid nas semifinais da Supercopa da Espanha de 2026, que registrou um dos episódios de arbitragem mais polêmicos do torneio.

O árbitro havia marcado uma falta a favor do Real Madrid após a queda de Jude Bellingham em uma disputa com Conor Gallagher nos primeiros minutos da partida, antes de Federico Valverde converter a cobrança de falta em um belo gol que deu a vantagem ao time merengue.

O lance provocou reclamações por parte do Atlético de Madrid, depois que a equipe entendeu que Gallagher não havia cometido uma falta que justificasse a cobrança, algo que foi corroborado pelo ex-árbitro espanhol Iturralde González, que afirmou à "Cadena SER" que "não há falta" no lance.

A polêmica não parou por aí, já que a partida testemunhou, mais tarde, pedidos do Atlético para a marcação de um pênalti após a queda de Giuliano Simeone dentro da área em uma disputa com Eduardo Camavinga, mas Busquets Ferrer mandou o jogo seguir.

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O desempenho do árbitro também foi alvo de críticas de setores da arbitragem e da imprensa: o site "Archivo VAR" deu a Busquets Ferrer uma avaliação abaixo do nível, de 3 em 10, criticando sua condução da partida e seus critérios ao lidar com algumas faltas e cartões.

Em outra análise, o jornal "As" apontou que o Real Madrid não tinha do que reclamar em relação ao árbitro, considerando que algumas de suas decisões beneficiaram a equipe, entre elas a marcação da falta que originou o gol de Valverde.

Já o jornal "El Nacional" adotou um tom mais duro, considerando que a partida presenciou uma "polêmica de arbitragem" e um favorecimento ao Real Madrid, e descreveu a falta que antecedeu o gol de Valverde como inexistente, com outras críticas às decisões de Busquets Ferrer durante o confronto.

O árbitro espanhol volta agora a dirigir uma partida entre Real Madrid e Real Sociedad, em meio à expectativa sobre o que apresentará no confronto, após o episódio que deixou seu nome em evidência no debate sobre arbitragem depois do último clássico de Madri.

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