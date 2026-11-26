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O termo “Bayern Hollywood”, surgido no fim do século passado, voltou à tona para descrever o clima de ebulição vivido pelo clube bávaro, onde a realidade passou a superar a ficção diante de duas crises fora de campo envolvendo Jamal Musiala e Manuel Neuer.

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Segundo reportagem do jornal Sport, o Bayern de Munique vive um momento difícil, embora as coisas parecessem ter voltado ao normal com o retorno do técnico Vincent Kompany, que passou vários dias no hospital após sofrer um colapso súbito.

Kompany não esperava encontrar, na volta, uma situação ainda mais turbulenta do que a de antes de sua licença médica.

Mas a realidade superou a ficção, e a expressão se aplica perfeitamente ao caso, já que o termo “Bayern Hollywood” voltou a circular na Alemanha. Trata-se de uma expressão surgida no fim do século passado para descrever o Bayern de Munique, quando as notícias e os acontecimentos fora de campo ofuscavam completamente o noticiário esportivo do clube bávaro.

É exatamente isso que acontece agora. Depois do caso Musiala, surgiu o caso Neuer, e em seguida a crise envolvendo o meio-campista alemão voltou à tona, em meio a um ambiente no vestiário de oposição à diretoria, liderado por Joshua Kimmich na condição de porta-voz dos jogadores.

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Primeiro capítulo: o caso Jamal Musiala

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Tudo começou quando Jamal Musiala, um dos maiores talentos do presente e do futuro do Bayern de Munique, sofreu um colapso súbito durante uma partida.

Após o meia-atacante alemão passar por exames médicos, descobriu-se que ele sofre de um distúrbio neurológico que provoca episódios de perda de consciência e de atenção, e esse distúrbio pode ser causa ou consequência de um acidente de carro que ele sofreu semanas antes. Desde então, as especulações sobre seu estado não pararam.

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Mas o caso Musiala esquentou ainda mais quando várias figuras de destaque e dirigentes do Bayern de Munique deram declarações públicas que colocaram o jogador no olho do furacão, depois de ele ter renovado contrato em 2025 e se tornado o dono do maior salário do elenco, antes de ser superado mais tarde por Harry Kane.

O primeiro a se manifestar foi Uli Hoeneß, presidente honorário do clube, que levantou dúvidas ao dizer: “Temos um dilema com ele. Ele continua recebendo o salário, mas o que pode oferecer agora já não corresponde ao que está previsto no contrato”.

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Uli Hoeneß e Rummenigge atacaram Musiala por causa do distúrbio neurológico que afeta seu rendimento, apesar de ele ser o segundo jogador mais bem pago do time, enquanto a FIFPro saiu em sua defesa.

Poucas horas depois, Karl-Heinz Rummenigge, ex-jogador e dirigente do Bayern, endossou as declarações, dizendo: “As palavras de Uli e Jan-Christian estão corretas. Musiala tem um problema de saúde, e isso todos sabem. Também se sabe que ele tem um contrato que envolve valores muito altos. Como clube, precisamos pensar em como lidar com essa situação”.

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Tudo isso levou à intervenção da FIFPro, que se viu obrigada a sair em defesa de Musiala depois de ele ser criticado publicamente pelo próprio clube por interesses financeiros.

Isso fez o clube recuar parcialmente de sua posição, por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais.

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O comunicado dizia: “Na última terça-feira, houve uma conversa construtiva entre o Bayern de Munique e os representantes de Musiala. A saúde do jogador está acima de tudo para ambas as partes. Jamal Musiala conta com todo o apoio em seu processo de recuperação”.

Ainda assim, o clube também admitiu que as conversas continuarão em sigilo, um sinal claro de que o assunto ainda não está encerrado.

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Segundo capítulo: o caso Manuel Neuer

Enquanto os desdobramentos do caso Musiala ainda continuam, o caso Neuer voltou a surgir. O experiente goleiro vive seus últimos anos nos gramados, sofrendo com lesões recorrentes. De fato, ele sofreu uma nova lesão no dia 7 de novembro deste mês, e o clube o liberou para se ausentar.

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Mas o que preocupa o Bayern de Munique não é a lesão, ou pelo menos não apenas ela.

De acordo com a imprensa alemã, Neuer se separou recentemente da esposa, Anika, que está grávida, e foi visto nos últimos dias na ilha da Sicília acompanhado de outra mulher, de 23 anos, que trabalha como fisioterapeuta. Por isso, ele pediu ao clube autorização para viajar de férias ao Brasil.

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Tudo isso aconteceu enquanto o goleiro ainda está afastado dos gramados por lesão, ao mesmo tempo em que a ex-esposa publicou uma mensagem contra ele nas redes sociais.

Segundo o jornal Bild, Neuer, lesionado, viajou de férias ao Brasil com uma jovem de 23 anos, após se separar da esposa grávida, que publicou mensagens contra ele nas redes sociais.

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Parte da mensagem curtida por Anika no TikTok dizia: “Trair uma mulher grávida é outro nível de maldade. Se você é capaz de trair a mulher que carrega seu filho, justamente quando ela mais precisa de você, isso não significa apenas que lhe falta lealdade, mas que lhe faltam os valores mais básicos, a ética e o respeito. É nojento”.

Terceiro capítulo: Kimmich presente nas duas crises

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Em meio a esse caos, o último a entrar em cena foi o capitão do time, Joshua Kimmich. O meio-campista ganhou as manchetes por dois motivos, ambos ligados às duas crises que cercam o Bayern de Munique, num enredo que parece saído de um filme.

Primeiro, Kimmich saiu em defesa de Jamal Musiala e criticou diretamente a diretoria do clube, dizendo: “Não se pode expor um jogador a uma situação dessas. Nunca. O clube vem em primeiro lugar, mas não é maior do que o ser humano. O que aconteceu é inaceitável e não reflete o jeito do Bayern de Munique”.

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E não parou por aí, já que Kimmich, vice-capitão do time, também apareceu no caso Neuer, que é o primeiro capitão da equipe.

Lena Kimmich, esposa do meio-campista, curtiu uma publicação no Instagram feita por uma conselheira matrimonial, que atacava Neuer diretamente pelo que ele fez com sua família.

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Vincent Kompany terá de lidar com todas essas crises, depois de voltar ao time após passar vários dias no hospital.

Em seu retorno, a parte esportiva parecia seguir normalmente, apesar da derrota para o Lille na Champions League, mas o treinador terá de intervir para resolver as crises fora de campo se não quiser perder completamente o controle do vestiário.