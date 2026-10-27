Quase ao mesmo tempo em que Lamine Yamal deixava o London Palladium Theatre na noite de segunda-feira, já tarde, de óculos escuros e acompanhado por pessoas visivelmente frustradas, Harry Kane publicou uma mensagem no X. "Trabalhe duro em silêncio. Deixe que o sucesso fale por você", dizia o texto. Resta torcer para que Yamal tenha visto a publicação ou ainda a veja na terça-feira. E que guarde bem as palavras do recém-coroado vencedor da Bola de Ouro.

Afinal, o júri formado por 100 jornalistas não elegeu o fantástico, empolgante e extremamente talentoso jogador de 19 anos do Barcelona nem a força da natureza habilidosa, atlética e goleadora chamada Kylian Mbappé, do Real Madrid, como melhor jogador do mundo em 2026, mas Kane, que se define como alguém que trabalha em silêncio.

Os três tinham, cada um à sua maneira, argumentos legítimos para terminar com a bola dourada nas mãos aquela noite angustiantemente longa, que já havia começado com 45 minutos de atraso. Yamal havia sido campeão do mundo com a Espanha. No torneio, apresentou atuações um tanto abaixo do que costuma mostrar, provavelmente também por causa de uma grave lesão muscular sofrida em abril. Antes disso, porém, havia brilhado pelo Barça sempre que esteve saudável e também conquistado o título do campeonato com os catalães.

Mbappé foi artilheiro em todas as competições relevantes (25 gols em LaLiga, 15 na Liga dos Campeões e 10 na Copa do Mundo) e, aos 27 anos, já pode até se dizer recordista de gols em Copas do Mundo. Mas não conquistou títulos com o Real nem com a França.

E havia ainda Kane, que marcou 73 gols em 65 jogos oficiais por Inglaterra e Bayern de Munique no período considerado pela votação, fez uma boa Copa do Mundo, conquistou o campeonato e a copa nacional, mas acabou eliminado com o clube recordista de títulos da Alemanha na semifinal da Liga dos Campeões pelo PSG e, com a Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo pela Argentina.

Harry Kane foi muito superior a Yamal e Mbappé em um quesito

Todos esses argumentos eram, portanto, plenamente legítimos do ponto de vista esportivo, mas tinham suas "falhas". Também por isso, excepcionalmente, a votação era aguardada com verdadeira expectativa, pelo menos por quem analisava a questão apenas pelo lado esportivo. Ao levar em conta outro critério que deve ter peso na escolha, porém, o resultado era, na verdade, evidente. E, se Kane não tivesse sido eleito, seria possível concordar com a apresentadora do podcast da 11Freunde, Katharina Reckers, e jogar o prêmio definitivamente no lixo.

Isso porque "classe e fair play" também devem ter grande peso na votação, além do desempenho individual e das conquistas coletivas. É possível debater longamente se Kane é mesmo, neste momento, o melhor jogador do mundo. Mbappé é mais atlético; Yamal está em um mundo à parte tecnicamente. Mas os dois estão longe de transmitir "classe e fair play".

Yamal, por exemplo, não encontrou nada melhor para fazer do que contratar pessoas com nanismo para entretê-lo em sua festa de 18 anos. Além disso, o jogador de 19 anos não parece exatamente alguém com os pés no chão, impressão para a qual também contribui o comportamento de seu pai. Já no ano passado, na Bola de Ouro, ele se mostrou um mau perdedor e chegou a suspeitar de fraude quando Ousmane Dembélé recebeu o prêmio merecidamente.

O mesmo Dembélé, aliás, que ocupou o lugar de Mbappé no PSG, aprendeu sob o comando de Luis Enrique a atuar como centroavante a serviço da equipe, correndo e ajudando na defesa sem deixar de brilhar, e acabou colhendo os frutos de sua evolução.

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Kylian Mbappé teve papel importante na temporada caótica do Real Madrid

Enquanto isso, Mbappé segue sem alcançar seus dois maiores objetivos no Real Madrid (vencer a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro), também porque não chegou, ou não quer chegar, a esse novo patamar em seu jogo. Nesse meio-tempo, recebeu a resposta dos torcedores do clube em forma de uma petição que pede sua saída. Ele também teve um papel importante na última temporada caótica do Real Madrid. A imprensa espanhola e a francesa noticiaram com frequência atitudes de estrela, viagens curtas e comportamento condescendente com companheiros e integrantes da comissão técnica. Falhou de maneira retumbante em sua missão de liderar a equipe, papel que lhe cabe por seu desempenho.

E, ainda assim, os dois se manifestaram publicamente nas últimas semanas e reivindicaram a bola dourada para si de forma constrangedora, como crianças pequenas. "Nenhum jogador foi melhor do que eu na última temporada", alardeou Mbappé, por exemplo, ressaltando que se trata de um "prêmio individual". Yamal, por sua vez, ostentou o título da Copa do Mundo com a Espanha e o campeonato conquistado com o Barça e afirmou, sem modéstia, que merecia o prêmio por ser um dos "dois melhores do mundo". Não mencionou Kane.

Por isso mesmo, a eleição de Kane precisa servir de lição para os dois. Uma lição que o próprio Kane ainda fez questão de lhes apresentar por escrito: "Trabalhe duro em silêncio. Deixe que o sucesso fale por você."

Por que Harry Kane mereceu vencer a Bola de Ouro?

Porque, diferentemente de Yamal e Mbappé, o jogador de 33 anos é, desde sua transferência para o Bayern de Munique e, no mais tardar, há um ano, provavelmente o jogador mais completo do mundo e o que mais influencia o jogo de sua equipe. Não é à toa que sua atuação em campo já foi comparada à de um quarterback: no Bayern, Kane, mesmo sendo centroavante, às vezes inicia jogadas de ataque com lançamentos ainda do próprio campo. Ou vence uma disputa perto da própria área. Foi justamente essa característica que levou o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, a provocar recentemente um debate questionável, mas que não reduziu sua média de gols.

É claro que Kane também tinha argumentos puramente esportivos, com sua impressionante média de gols e os títulos conquistados pelo Bayern. Mas sua dedicação à equipe em campo e sua conduta irrepreensível fora dele, como líder e exemplo, também tiveram grande peso na escolha. Para os torcedores, em uma época de perfis de superestrelas totalmente exagerados, com os quais patrocinadores, empresários e os próprios jogadores enchem os bolsos, isso é, antes de tudo, extremamente positivo. E pode valer ouro para o Bayern de Munique nos próximos anos.

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A Bola de Ouro de Harry Kane ajuda o Bayern de Munique na negociação com Michael Olise?

Afinal, há outro jogador que também prefere deixar as ações falarem por si e que deve renovar nos próximos meses seu contrato com o clube recordista de títulos da Alemanha, válido até 2029. Na noite de segunda-feira, Michael Olise esteve entre os primeiros a parabenizar Kane. Enquanto ele próprio terminou "apenas" em nono lugar depois de um ano extraordinário, com 27 gols e 41 assistências pelo Bayern e pela França, seu companheiro Kane chegou ao topo do futebol. Pelo Bayern de Munique. Como jogador da Bundesliga. E sem o maior dos títulos em uma Copa do Mundo ou na Liga dos Campeões.

Para Olise, isso pode ser um sinal claro. E, para os dirigentes do clube de Munique, um argumento concreto nas negociações com o cobiçado jogador de talento excepcional. O desempenho pelo Bayern na Bundesliga recebe reconhecimento internacional. Uma transferência para o Real Madrid, o Barça ou outros clubes supostamente maiores, com mais influência nas premiações individuais, não é necessariamente indispensável para conquistar os maiores prêmios individuais como jogador profissional.

Sem seus companheiros no clube recordista de títulos da Alemanha, Kane declarou na noite de segunda-feira, em Londres, "isso não teria sido possível. A maneira como vocês me motivam e como nós nos incentivamos mutuamente a dar o nosso melhor significa muito para mim". Para ele, é "uma honra jogar pelo Bayern de Munique. Representar vocês é um verdadeiro privilégio. Estou muito feliz por levar este troféu de volta ao Bayern de Munique."

Palavras que devem soar como música para o diretor de esportes Max Eberl, o presidente Herbert Hainer, o diretor esportivo Christoph Freund, o CEO Jan-Christian Dreesen e, claro, também para os poderosos membros do conselho de supervisão Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge. E não apenas pensando nos esforços que virão para convencer Olise a permanecer em Munique por muitos anos.

Mesmo além dessa negociação, a Bola de Ouro de Kane pode abrir portas em outras conversas sobre transferências. Uma espécie de bilhete dourado em forma de bola no superaquecido mercado de transferências. Com seu jogador inglês premiado, o Bayern agora tem mais um argumento de peso para convencer atletas que despontam no mais alto nível ou que já estão entre os melhores.

"Harry Kane é um trunfo para o Bayern de Munique", afirmou mais uma vez Eberl, que estava doente e ficou em casa, após a eleição de Kane. Uma afirmação que sempre foi verdadeira, mas talvez nunca tanto quanto naquela noite.

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Harry Kane: estatísticas pelo Bayern de Munique

Temporada Jogos Gols Assistências 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











