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O ex-astro egípcio Mohamed Aboutrika virou o centro das atenções no cenário esportivo do Catar, em meio às mudanças que a seleção catariana vive em sua comissão técnica e em sua estrutura administrativa.

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Segundo o jornal catariano "Al-Sharq", as notícias que circulam em diversos sites e plataformas digitais de que o ex-jogador do Al Ahly e da seleção do Egito teria recebido uma proposta para assumir o cargo de diretor da seleção do Catar são "falsas".

Os rumores surgiram depois que Aboutrika, durante participação na rede de canais "beIN Sports", insinuou que poderia ficar longe dos estúdios de análise por um longo período.

O "Al-Sharq" apurou que as palavras de Aboutrika se referiam à sua ausência nas análises de jogos das ligas europeias durante a atual Data Fifa, já que ele não foi escalado para comentar partidas de seleções nesse período.

O "Al-Sharq" já havia confirmado a saída do espanhol Julen Lopetegui do comando técnico da seleção do Catar, e que sua última partida será o amistoso contra a Coreia do Sul, amanhã, terça-feira.

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Fontes disseram ao "Al-Sharq" que a federação de futebol e o Comitê de Seleções Nacionais tomaram uma decisão definitiva sobre o futuro do treinador espanhol na seleção catariana, e que sua última chance foram os amistosos contra Austrália e Coreia do Sul, sobretudo após a derrota pesada para a seleção australiana por 3 a 0.

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A situação da comissão técnica da seleção do Catar é um dos temas que mais mobilizam o público esportivo do país, em um momento em que a Federação Catariana de Futebol busca montar uma equipe capaz de competir nos próximos compromissos e manter o status conquistado pela seleção nos últimos anos, com presença cada vez mais regular em torneios continentais e internacionais.

Essas mudanças ocorrem em uma fase importante da trajetória do futebol catariano, que passou por grandes transformações na gestão técnica e nas escolhas relacionadas à formação da seleção principal, principalmente depois de a seleção do Catar conquistar a Copa da Ásia duas vezes seguidas, em 2019 e 2023.

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Essas duas conquistas elevaram as expectativas da torcida e fizeram da manutenção do nível competitivo da seleção um objetivo central nos planos da federação.

Além disso, a participação do Catar na Copa do Mundo de 2022, que o país sediou pela primeira vez em sua história, foi um marco na trajetória da seleção, apesar da eliminação ainda na fase de grupos.

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Desde então, ganhou mais importância o aproveitamento da experiência adquirida pelos jogadores no confronto com seleções de todo o mundo, aliado ao trabalho de aprimorar o sistema de formação de atletas capazes de representar o país nos grandes palcos.