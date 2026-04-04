A tecnologia do VAR salva o Barcelona do mesmo destino do Atlético de Madrid

O Barcelona quase começou o segundo tempo da partida contra o Atlético de Madrid, neste sábado, no Estádio Metropolitano de Madrid, válida pela 30ª rodada da La Liga, com um jogador a menos, quando o árbitro mostrou o cartão vermelho ao zagueiro do time catalão, Gerard Martín, aos 46 minutos.

O árbitro mostrou o cartão vermelho direto ao jovem zagueiro, após uma forte entrada no meio de campo, na qual ele acertou a perna de Tiago Almada, jogador do Atlético.

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Mas o árbitro voltou atrás em sua decisão, após rever a jogada pelo sistema de vídeo, que mostrou que Martin chutou a bola primeiro, antes de colidir com o pé do adversário.

O árbitro anulou o cartão vermelho que havia mostrado ao jogador do Barça, limitando-se a dar-lhe um cartão amarelo.

O jogador do Rojiblancos, Nico González, havia sido expulso antes do fim do primeiro tempo.