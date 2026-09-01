Mark Casadó, meia do Barcelona, tem diante de si diversas opções em relação ao seu futuro, diante do crescente interesse de clubes europeus, sauditas e turcos em contar com seus serviços. Ainda assim, a transferência para o Bayer Leverkusen parece uma das principais alternativas colocadas ao jogador, especialmente pela presença de seu primeiro treinador, Carles Martínez, à frente da comissão técnica da equipe alemã.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Casadó recebeu ofertas e demonstrações de interesse de clubes da Inglaterra, Itália e Alemanha, além de propostas da Arábia Saudita e da Turquia. No entanto, esses dois últimos destinos não são prioridade para o jogador, que prefere seguir sua carreira nas grandes ligas europeias.

O Leipzig se destaca entre os clubes alemães interessados nos serviços do jogador do Barcelona, enquanto o Real Betis também entrou na disputa por sua contratação nas últimas horas, diante do apreço do clube andaluz pelas qualidades do meia e do desejo de Casadó de estudar a possibilidade de permanecer no Campeonato Espanhol.

Mas a proposta do Bayer Leverkusen traz um fator adicional que pode lhe dar vantagem sobre as demais opções: a presença de Carles Martínez, o treinador catalão que conhece bem Casadó, por ter sido o primeiro técnico a acompanhar seus passos no futebol de base dentro da academia do Barcelona, "La Masia".

A relação entre Martínez e Casadó remonta a muitos anos, já que o treinador trabalhou durante 4 anos em La Masia antes de sua passagem para o mundo do futebol profissional.

A relação entre os dois se manteve ao longo dos anos seguintes, dando ao jogador a oportunidade de voltar a trabalhar sob o comando de um treinador que conhece suas capacidades e sua evolução desde as primeiras etapas de sua vida.

Martínez se juntou ao Bayer Leverkusen neste verão, após sua experiência no Toulouse, da França, e assinou um contrato com o clube alemão que se estende até junho de 2028, dando início a um novo projeto no Campeonato Alemão.

O meio-campo do Leverkusen representa um dos fatores que podem definir a possibilidade da transferência de Casadó para o clube, diante da indefinição sobre o futuro de Robert Andrich, que era capitão da equipe até o verão atual, antes de perder a braçadeira de capitão após a chegada de Martínez.

O novo treinador confirmou que Edmond Tapsoba assumirá a braçadeira de capitão, enquanto a situação de Andrich se tornou mais complicada, depois de ele ter sido informado de que pode enfrentar dificuldades para conseguir minutos de jogo regulares, apesar de o jogador ter afirmado que não busca sair enquanto sentir sua importância dentro da equipe.

Caso Andrich saia, Casadó pode se tornar um dos principais candidatos a substituí-lo no meio-campo do Leverkusen, o que dá à negociação uma dimensão esportiva além do fator pessoal ligado à sua antiga relação com Martínez.

E, embora o Betis siga sendo uma opção colocada diante de Casadó, a experiência do Leverkusen parece mais alinhada às suas prioridades atuais, pela combinação entre a disputa no Campeonato Alemão, o projeto esportivo do clube e o trabalho novamente com o treinador que testemunhou seus primeiros passos dentro de La Masia.