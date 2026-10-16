A sucessão de Mbappé rende a Olise um reforço milionário

A Nike fechou um acordo de patrocínio com Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, para transformá-lo em um dos principais rostos a representar sua linha de chuteiras.

O jornal AS, citando o site Footy Headlines, informou que o ponta francês assinou um contrato de milhões de euros com a Nike.

Com a contratação de Olise, a Nike busca preencher o vazio deixado por seu compatriota Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid.

Mbappé surpreendeu a todos recentemente com a decisão de deixar a Nike e se juntar à empresa suíça On.

A chegada de Olise representa um passo de importância especial, considerando sua relação peculiar com as chuteiras: até agora, o jogador da seleção francesa havia recusado propostas das maiores marcas, por querer manter a liberdade de escolher os calçados que usa.

Ele preferia usar o modelo Nike Hypervenom Phantom III, cuja produção foi encerrada em 2019, e comprava exemplares pela internet, que chegavam a ele de diferentes partes do mundo. Em algumas ocasiões, recorria a artistas para personalizar o design de suas chuteiras antes de usá-las nos treinos e nas partidas.

A iniciativa da Nike pode ir além de um simples acordo comercial. Segundo as mesmas informações publicadas pelo site Footy Headlines, a empresa planeja relançar a famosa linha Hypervenom em 2027, tendo Olise como o grande astro de sua campanha, enquanto a produção da coleção Phantom será encerrada.

A linha Hypervenom foi lançada pela primeira vez em 2013, e seu nome esteve então associado ao astro brasileiro Neymar.