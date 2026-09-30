Numa curiosa ironia, o destino quis que os momentos de despedida internacional dos rivais históricos Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se cruzassem em uma mesma semana, mas de duas maneiras completamente opostas.

Ronaldo anunciou, nesta quarta-feira, sua saída da concentração da seleção após a coletiva de imprensa do técnico Jorge Jesus, que confirmou que o capitão dos "Navegadores", que permaneceu no banco de reservas durante toda a partida passada contra a Noruega, também não começará como titular diante da Dinamarca amanhã, pela terceira rodada da Liga das Nações da UEFA.

Em seu comunicado, "O Dom" prometeu revelar ao povo português, "no momento oportuno", a verdade sobre os motivos de sua saída.

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As raízes da crise remontam ao jogo de Oslo, quando Ronaldo se dirigiu diretamente aos vestiários após a vitória (2 a 1) sobre a Noruega, sem cumprimentar a torcida junto com seus companheiros, e em seguida faltou ao treino coletivo por três dias consecutivos, em claro protesto contra sua ausência da partida, nem mesmo como reserva.

Relatos da imprensa apontaram que esse desdobramento inesperado pode representar o fim da trajetória de Cristiano com a seleção de seu país. O jornal português "O Jogo" afirmou: "Cristiano Ronaldo tomou uma decisão irreversível: não representará mais Portugal. E a partida contra o País de Gales foi seu último jogo pela seleção nacional".

"O Dom" (41 anos) possui um saldo miraculoso em nível internacional: registrou sua aparição de número 234 diante do País de Gales, e tem 146 gols com Portugal, além do título da Euro 2016 e de dois títulos da Liga das Nações da UEFA.

Uma despedida ideal

Em contrapartida, do outro lado do Atlântico, Messi se prepara para uma despedida ideal. Ele anunciou sua aposentadoria da seleção em 31 de agosto, encerrando 21 anos com o time nacional, e revelou que escreveu a carta de despedida em 21 de julho, dois dias após a final da Copa do Mundo, mas adiou sua publicação por causa da doença de seu pai, que faleceu em 8 de agosto.

A Federação Argentina decidiu conceder-lhe uma despedida à altura, e seu presidente, Claudio Tapia, o convidou para disputar a partida de despedida no dia 6 de outubro diante de Benin, além de convidar todos os campeões do Mundial de 2022 para participar com ele, descrevendo o jogo como "o último tango".

Messi (39 anos) se despede da seleção de seu país com números impressionantes: 207 partidas e 125 gols como maior artilheiro histórico da Argentina, dos quais 21 em Copas do Mundo, além da conquista de dois títulos da Copa América e de ter disputado a última final do Mundial contra a Espanha.

Espera-se que "A Pulga" tenha uma despedida lendária diante de Benin, no mesmo momento em que Ronaldo deixa a concentração de Portugal irritado, aparentemente pela última vez.



