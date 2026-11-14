A renovação se aproxima: negócio árabe escapa das garras do Barcelona

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O Bayer Leverkusen se movimenta rapidamente para garantir a permanência de sua jovem estrela Ibrahim Maza, diante do crescente interesse em seus serviços por parte de grandes clubes europeus, com destaque para Barcelona, Manchester City e Paris Saint-Germain, depois que o meio-campista argelino chamou a atenção com suas atuações marcantes no último período.

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Apesar do fechamento da janela de transferências, os grandes clubes continuam monitorando constantemente as jovens promessas, enquanto os times que se beneficiam dos serviços desses jogadores buscam blindar seus contratos com as melhores condições possíveis.

Nesse contexto, o jornal alemão "Bild" revelou que o nível diferenciado apresentado por Ibrahim Maza, jogador de 20 anos do Leverkusen, levou seu clube a agir rapidamente para renovar seu contrato, apontando que clubes como Manchester City e Barcelona acompanham o jogador de perto.

Relatos haviam revelado, no início de novembro, o interesse do Paris Saint-Germain em contratar Maza, o que levou o próprio jogador a falar sobre suas ambições futuras de jogar por um dos grandes clubes europeus.

Maza, que disputou 23 partidas internacionais pela seleção principal da Argélia, disse em declarações às redes "RTL" e "Sky Sport Alemanha": "Claro, seria um grande sonho para mim jogar um dia por um clube tradicional como o Paris Saint-Germain, que é um dos melhores clubes do mundo, no nível de Real Madrid, Barcelona e Arsenal".

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E acrescentou: "Jogar por um clube desse porte é um objetivo que busco alcançar, assim como muitos outros jogadores de futebol".

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Parece que as declarações da jovem promessa argelina levaram os dirigentes do Leverkusen a agir sem demora, já que o relato do "Bild" apontou que Maza está próximo de estender seu contrato com o clube alemão até o ano de 2031, em vez da data atual de término em 2030, isso após várias rodadas de negociações.

O relato esclareceu que o Leverkusen apresentou uma oferta por escrito ao jogador, que inclui sua transferência para a categoria mais alta em termos de salários dentro do elenco, elevando seu salário anual de 2,5 milhões de euros para 4 milhões de euros, além de uma bonificação adicional total de 4 milhões de euros.

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Um dos principais fatores que contribuíram para o avanço das negociações rumo ao acordo foi a concordância de Maza em não incluir no contrato uma cláusula de rescisão específica que lhe permitisse sair mediante um valor pré-estabelecido.

Esse movimento se assemelha em grande medida à estratégia que o Leverkusen adotou anteriormente com Florian Wirtz, com quem Maza vem sendo atualmente comparado, antes de sua transferência para o Liverpool por 140 milhões de euros, dois anos atrás.

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Os dirigentes do clube alemão consideram que Maza também possui o potencial que pode elevar seu valor de mercado a 100 milhões de euros em um futuro próximo.

Ibrahim Maza havia se transferido para o Leverkusen, vindo do Hertha Berlim, concorrente na segunda divisão alemã, em 2025, em uma negociação no valor de 12 milhões de euros.

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Sua rápida evolução o ajudou a garantir uma vaga de titular no elenco do Leverkusen, antes de se tornar um dos pilares importantes do time, depois de ter marcado 4 gols e dado 4 assistências em 14 partidas que disputou na atual temporada.

O Leverkusen busca, por meio da renovação do contrato de seu jogador, consolidar o controle sobre seu futuro e evitar perdê-lo diante da possibilidade de movimentação dos clubes interessados em obter seus serviços.

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Apesar da indicação do interesse do Barcelona no jogador, além da fala recente de Maza sobre o clube catalão, ao lado de outros clubes, como um de seus sonhos futuros, o time espanhol não sofre, no momento, com a falta de jogadores no meio-campo, pelo contrário, possui uma abundância de opções nessa posição de acordo com seu elenco atual.