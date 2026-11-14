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A seleção de Marrocos recebeu dois presentes valiosos das seleções de Brasil e Portugal, depois que a derrota surpreendente da primeira para o Japão em amistoso, e da segunda para a Dinamarca na Liga das Nações da UEFA, contribuíram para mudar os contornos da disputa pelas primeiras posições do ranking mundial, garantindo a Marrocos uma vaga assegurada entre os cinco primeiros.

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A seleção do Marrocos aproveitou sua ampla vitória sobre o Níger por cinco a zero, na noite de ontem, sexta-feira, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, para ultrapassar no ranking mundial da Federação Internacional de Futebol tanto o Brasil quanto Portugal.

A seleção do Marrocos subiu para a quinta posição no ranking, com 1.805 pontos, após a queda do Brasil diante do Japão por três gols, e de Portugal diante da Dinamarca por um pesado 4 a 1 na noite de sábado. A seleção do Marrocos estava a apenas meio ponto de distância da seleção portuguesa, de acordo com os cálculos atuais do ranking da Fifa, e, após a derrota, a pontuação de Portugal caiu para 1.797,6, fazendo-a recuar duas posições e ficar em sétimo lugar.

O Marrocos ainda tem pela frente um novo teste diante da seleção do Níger, na próxima terça-feira, no estádio Moulay Abdellah, já que o grupo do técnico Mohamed Ouahbi busca renovar a vitória e obter um impulso adicional no cenário mundial.

A vitória marroquina no próximo confronto dará a chance de reforçar sua posição no ranking, sem que seja necessário aguardar o resultado da partida amistosa entre o Brasil e a seleção de Singapura.

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A seleção do Marrocos chegou à quinta posição no ranking mundial masculino da Fifa em outubro de 2026, igualando o feito da Nigéria como melhor colocação africana, alcançado pela seleção nigeriana em abril de 1994.

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Isso veio depois de a seleção do Marrocos ter vencido durante os meses de setembro e outubro passados, quando o Marrocos conseguiu vencer o Gabão na primeira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 e, em seguida, Lesoto na segunda rodada.

Grande salto do Marrocos desde o feito na Copa do Mundo do Catar

Antes do início da Copa do Mundo no Catar, a seleção do Marrocos ocupava, à época, a 22ª posição no mundo. E com o fim do torneio do Catar em 2022, a classificação do Marrocos saltou para a 11ª posição.

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Desde então, só recuaram para a 14ª posição, com a qual encerraram o ano de 2024, antes de voltarem a avançar novamente, terminando o ano de 2025 na 11ª posição, chegando em seguida à oitava posição em janeiro de 2026, a primeira vez que entram na lista das 10 melhores seleções do ranking da Fifa desde abril de 1998, quando ficaram na décima posição.

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