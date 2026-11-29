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Aumentam os sinais preocupantes sobre um possível rebaixamento do Manchester United na Premier League nesta temporada, após a contundente derrota por 4 a 0 para o visitante Brentford, ontem, sábado, em Old Trafford.

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O time de Mauricio Pochettino parece ter retomado sua trajetória do ponto em que havia parado sob o comando de Michael Carrick, e talvez tenha até piorado, o que não é um bom sinal para a torcida do Manchester United.

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O ex-técnico de Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea tem uma tarefa extremamente difícil pela frente, depois de ter precisado pedir aos jogadores que encarassem a fúria da torcida em Old Trafford após a partida.

Entre os indícios preocupantes, a derrota de ontem foi o 12º jogo consecutivo do Manchester United na Premier League em que o time sofreu gols.

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A última vez que o United disputou 12 jogos seguidos na primeira divisão sem terminar uma partida sem sofrer gols foi na temporada 1930-1931, que terminou com o rebaixamento da equipe, segundo o jornal britânico "The Sun".

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O segundo indício diz respeito ao Brentford, que não vencia em Old Trafford desde 1937, até quebrar essa sequência ontem. Naquela temporada, o Manchester United também foi rebaixado.

O terceiro indício vem da comparação da pontuação do United com os números dos times rebaixados na temporada passada: West Ham, Burnley e Wolverhampton.

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Após 12 rodadas, o West Ham somava 10 pontos, enquanto o Burnley tinha 11, ambos acima dos 8 pontos que o Manchester United tem atualmente.

Além disso, o Tottenham, que escapou do rebaixamento com muita dificuldade na temporada passada, tinha, após 12 jogos, 10 pontos a mais do que o United conquistou até agora.

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Pochettino tem a missão de tirar a equipe dessa situação difícil, mas até agora acumula apenas duas derrotas por 4 a 0 e um empate.

O técnico argentino foi contratado para substituir Michael Carrick, que era popular entre os torcedores, depois que este foi demitido antes da última data Fifa.

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Pochettino pode ver seu time na lanterna da tabela antes do fim do fim de semana, já que uma vitória do Crystal Palace sobre o Hull City, neste domingo, faria o clube ultrapassar o Manchester United na classificação.

Em caso de vitória do Palace, o United ficará na lanterna da primeira divisão em dezembro pela primeira vez desde a temporada 1930-1931, que terminou com seu rebaixamento.

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Os jogos se sucedem rapidamente para o Manchester United no congestionado mês de dezembro: a equipe se prepara para enfrentar o Newcastle fora de casa, na noite da próxima quarta-feira, no St James' Park.

Há outra estatística pouco animadora para a torcida do United: a equipe perdeu os últimos 4 jogos que disputou na casa do Newcastle pela Premier League.

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O Manchester United não contará na próxima partida com o zagueiro Harry Maguire, que recebeu o quinto cartão amarelo nesta temporada. Contra o Brentford, o defensor teve uma atuação apontada como a pior do time.