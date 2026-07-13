A paciência do Ajax se esgotou... Crise entre Stegen e o Barcelona ameaça sua esperada saída

Uma reportagem divulgada hoje, segunda-feira, revelou uma crise enfrentada pelo alemão Ter Stegen, goleiro do Barcelona, que ameaça sua saída do clube catalão neste verão.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Ter Stegen (34 anos) deve se juntar hoje ao centro de treinamento junto com os demais jogadores do Barcelona que não são da seleção nacional.

Sua situação difere da dos demais jogadores do Barcelona, já que o goleiro alemão chegou a um acordo com o Ajax para um empréstimo de um ano; no entanto, divergências fiscais com o Barça impedem a conclusão do acordo e atrasam seu anúncio.

Caso não se chegue a um acordo nas próximas horas, o jogador estará nas instalações do Barcelona.

No entanto, a aprovação final está demorando, e o Ajax, que deseja uma solução imediata, já está perdendo a paciência. Eles não entendem o motivo do atraso, já que acreditavam que tudo estava claro e acordado.

O espanto deles chegou a tal ponto que os levou a alertar que, se as divergências não forem resolvidas rapidamente — seja por parte do próprio jogador ou entre ele e o Barcelona —, há o risco de a negociação fracassar.

Ter Stegen planeja deixar o Barcelona e seguir para Amsterdã assim que se recuperar totalmente da lesão recente nos tendões da coxa, sofrida em janeiro passado durante seu empréstimo ao Girona, que exigiu uma cirurgia e o afastou da Copa do Mundo.

Além disso, o jogador está com pressa, já que planejava sua viagem há dias para realizar exames médicos com o clube holandês e concluir os trâmites de seu empréstimo ao Ajax.

O clube holandês iniciou os treinos de pré-temporada no dia 1º de julho e, com o passar dos dias, aumenta a urgência de concluir a negociação, já que a primeira partida oficial será no dia 23 de julho, pela Conference League, e o clube deseja que o goleiro esteja à disposição.