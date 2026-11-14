A noite do colapso e do caos: Vinícius brilha e Ancelotti cai na armadilha do Japão

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A seleção brasileira sofreu um baque retumbante ao cair diante do Japão por 3 a 2, no confronto amistoso que reuniu as duas seleções neste sábado, no Estádio Nacional de Cingapura, dentro da turnê asiática da Seleção durante o período de paralisação internacional deste mês de novembro, em uma partida que prendeu a respiração dos torcedores até os momentos finais e testemunhou reviravoltas emocionantes e um incidente disciplinar acalorado, protagonizado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti e pelo craque do Barcelona, Raphinha.

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A derrota não foi um simples tropeço amistoso passageiro para a seleção brasileira, mas carregou um caráter de vingança para o Japão, que conseguiu redimir-se diante da Seleção, depois de sua equipe já ter perdido para o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O resultado também representou um novo golpe para Ancelotti, que sofreu sua quinta derrota com a seleção brasileira em 21 partidas no comando da equipe, num indicativo que levanta questionamentos sobre a estabilidade do desempenho sob seu comando.

Início japonês fulminante: dois gols em quatro minutos

A seleção japonesa surpreendeu o visitante com um começo ofensivo forte e não esperou muito para impor sua vontade na partida, já que Takefusa Kubo abriu o placar aos 15 minutos, depois de aproveitar um passe preciso de seu companheiro Ritsu Doan, invadir a grande área e disparar um chute de perna esquerda que foi parar no fundo do gol do goleiro Mori, decretando a vantagem dos Samurais.

Os donos da casa não deram à seleção brasileira a chance de recuperar o equilíbrio, após ampliarem o placar apenas quatro minutos depois, mais precisamente aos 19 minutos, graças a um cruzamento rasteiro primoroso enviado por Shuto Nakano dentro da área, concluído por Kaito Nakamura com um chute tranquilo e preciso que alojou-se no canto direito do gol de Mori, deixando a missão da Seleção ainda mais complicada, em meio a um clima de confusão em suas fileiras.

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Vinícius reage: dois gols devolvem o Brasil à vida

Diante da desvantagem de dois gols, a seleção brasileira precisava de um toque individual que a devolvesse ao clima do confronto, e foi o que fez Vinícius Júnior aos 33 minutos, quando recebeu um passe de Bruno Guimarães em frente à grande área, antes de disparar um chute foguete espetacular com o qual o goleiro japonês não conseguiu lidar, deixando a bola no fundo das redes e diminuindo a diferença para o astro do Real Madrid.

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A importância do gol não se limitou a recolocar o Brasil na partida, mas carregou um significado especial para Vinícius, que precisava recuperar a confiança diante do gol, em meio às pressões crescentes pela queda em seus números ofensivos no Real Madrid. O chute potente veio para dar ao jogador um impulso moral e confirmar sua capacidade de fazer a diferença quando tem espaço e a oportunidade adequada.

E enquanto o Japão tentava manter sua vantagem, Vinícius voltou a roubar os holofotes novamente aos 75 minutos, após receber mais um passe de Bruno Guimarães e disparar um chute forte que bateu na trave esquerda antes de abraçar as redes, decretando o empate do Brasil por 2 a 2. Assim, o astro do Real Madrid conseguiu recolocar a Seleção no ponto de partida, depois de a equipe estar perdendo por dois gols, dando a seus torcedores grandes esperanças de virar o resultado.

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Os dois gols também carregaram grande importância pessoal para Vinícius, que encerrou um período de jejum, já que não balançava as redes com a camisa da seleção brasileira desde setembro passado, enquanto seu último gol com o Real Madrid remonta a agosto passado. Seu retorno ao ataque veio num momento importante, enviando uma mensagem de tranquilidade aos torcedores do clube merengue e confirmando que seu faro de gol não perdeu o brilho, apesar do período difícil que atravessou.

Expulsão e caos: o Japão aplica o golpe de misericórdia

E enquanto a seleção brasileira acreditava ter se salvado da derrota, depois de voltar de uma desvantagem de dois gols, o Japão aplicou um golpe de misericórdia nos acréscimos, quando Tatsuhiro Sakamoto conseguiu marcar o gol da vitória aos 90+1 minutos, acendendo as comemorações japonesas e dando a seu país uma vitória emocionante por 3 a 2.

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O confronto registrou grande tensão à beira do campo, depois de Ancelotti ser expulso, num episódio que aumentou o calor dos minutos finais, em paralelo à expulsão de Raphinha, que não poderá participar com o Brasil de seu próximo confronto diante de Singapura.

A revolta se estendeu para além do apito final, depois de os jogadores da seleção brasileira e integrantes da comissão técnica se dirigirem ao árbitro para protestar contra algumas de suas decisões, o que exigiu a intervenção de agentes de segurança para proteger a equipe de arbitragem e conter a situação.

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O confronto diante do Japão é a primeira parada no programa da seleção brasileira durante sua turnê asiática, na qual Ancelotti busca testar vários jogadores e avaliar o grau de prontidão deles, antes de definir suas opções técnicas para os próximos compromissos.

A Seleção deve encerrar sua concentração com um confronto diante da seleção de Singapura, na próxima terça-feira, no mesmo estádio, em uma partida que será uma oportunidade para o treinador italiano corrigir os erros que apareceram diante do Japão e recuperar o equilíbrio após uma noite que terminou com uma derrota dolorosa, apesar do brilho de Vinícius e seus dois gols.