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Nike X2 collabsNike
Renuka Odedra

Traduzido por

A Nike lança colaborações da linha X2 com a Palace, a Virgil Abloh Archives, a NOCTA e outras marcas

CULTURE
Copa do Mundo
França
Inglaterra
Holanda
Coreia do Sul
Estados Unidos
Canadá
Nigéria

Preenchendo a lacuna entre a alta costura e as arquibancadas.

Enquanto os fãs de futebol voltam suas atenções para a monumental Copa do Mundo de 2026, a Nike não pretende apenas dominar a ação em campo. A marca está se empenhando ativamente em conquistar a cultura do futebol.

Conheça a coleção Nike X2, um grande projeto de coleção cápsula multinacional que se situa exatamente na interseção entre alta costura, streetwear autêntico e a pura tradição do futebol.

A Nike se uniu a sete federações, sete colaboradores criativos de nível mundial e sete organizações juvenis de base para lançar uma série de camisas pré-jogo repaginadas, roupas e calçados lifestyle (incluindo uma edição especial em colaboração da clássica chuteira Nike Cryoshot).

Nike x Palace collab Nike x Palace

A Palace Skateboards assumiu oficialmente a coleção com o tema dos Três Leões para a Inglaterra. Inspirada na tradicional Cruz de São Jorge, a coleção traz uma camiseta justa e que absorve o suor, com uma marca conjunta em destaque no peito. Ela transmite uma sensação profundamente nostálgica, mas moderna — exatamente o que você quer usar no pub ou na zona dos torcedores. A colaboração conta com a Football Beyond Borders, uma organização juvenil que usa o futebol para manter as crianças engajadas na educação.

France Nike X2 collab Nike

Para a França, a Jacquemus traz a passarela da alta costura. Simon Porte Jacquemus fundiu a identidade francesa com o luxo atemporal, utilizando padrões de listras refinados e uma releitura de bom gosto da clássica tricolor francesa. É um trabalho artesanal vintage destinado ao campo, mas feito para as capitais da moda do mundo. A Nike e a Jacquemus estão usando essa plataforma para apoiar a Sport dans la Ville, a principal organização sem fins lucrativos da França que atende jovens em situação de vulnerabilidade por meio de programas esportivos.

USA Nike X2 collabNike

Os Estados Unidos receberam uma coleção altamente esperada e profundamente emocionante do Virgil Abloh Archive. Em uma bela homenagem ao falecido fundador da Off-White e seu amor de toda a vida pelo belo jogo. Esta coleção cápsula canaliza o estilo vintage americano para reimaginar de forma divertida a estética nostálgica da Copa do Mundo de 1994. Este grande lançamento em seu país de origem direciona seu impacto social diretamente para a Coalitions for Sport Equity, garantindo melhores recursos para os esportes juvenis nas áreas urbanas.

Canada Nike X2 collabNike

A marca NOCTA, de Drake, assumiu o comando pelo Canadá, com forte ênfase em silhuetas tradicionais, símbolos nacionais e a crescente cultura do futebol no país. É prática, incrivelmente elegante e profundamente enraizada na identidade da era de ouro do futebol canadense. Este segmento da coleção X2 homenageia a Canadian Women & Sport, uma organização dedicada a defender a igualdade de gênero e a criar melhores oportunidades para que meninas de todo o país se envolvam no esporte.

Netherlands Nike X2 collabNike

A Patta, pioneira no streetwear, deu um toque vibrante ao icônico Oranje. O famoso Leão da KNVB é combinado com pingentes personalizados que representam as diversas origens dos jogadores da seleção holandesa, celebrando a força multicultural do futebol holandês moderno. Esta parceria apoia a Favela Street, uma organização dedicada a usar o futebol de rua para empoderar uma nova geração de jovens.

South Korea x2 nike collab Nike

Levando a coleção para o Leste Asiático, o lançamento Coreia do Sul x PEACEMINUSONE se destaca como uma obra-prima absoluta da subversão do streetwear. Em parceria com o astro do K-pop e ícone global da moda G-Dragon, a coleção “Tigers of Asia” faz a ponte entre roupas esportivas de alto desempenho e a estética moderna do workwear coreano. Esta coleção cápsula de grande impacto homenageia com orgulho a We Meet Up, uma organização comunitária dedicada a criar espaços seguros e oportunidades de encontro para a próxima geração de jovens coreanos.

Nigeria X2 Nike collabNike

Embora a Nigéria não esteja na Copa do Mundo, quando se trata de hype puro e sem filtros, nenhuma federação causa tanto impacto quanto as Super Águias, e a colaboração Nigéria x Slawn tem tudo para ser o lançamento mais louco do verão. A Nike entregou as rédeas ao artista nigeriano radicado em Londres, Olaolu Slawn, conhecido por sua estética caótica, provocativa e no estilo grafite. Esta coleção cápsula altamente cobiçada direciona seu impacto social diretamente para a Bravehearts Ladies Foundation, apoiando sua missão de empoderar e proteger mulheres jovens por meio do esporte.

Nike X2 footwear Nike

Dentro da X2, a Nike resgatou chuteiras clássicas do baú para desenvolver versões colaborativas da Cryoshot feitas para o uso diário. Da Cryoshot Mercurial Vapour R9 x Holanda x Patta à Cryoshot Zoom M9 x EUA x V.A.A., a Nike envolveu os pitões de cada chuteira em solas transparentes e nítidas para que os fãs possam usar suas chuteiras favoritas nas ruas. 

Loja: Coleção Nike X2

Para os fãs que desejam garantir um pedaço da história do futebol, o cronograma de lançamento está definido. A coleção será lançada primeiro por meio dos colaboradores individuais e federações em 11 de junho, seguida por um lançamento seleto na Dover Street Market em 13 de junho.

O lançamento global mais amplo chegará ao aplicativoNike SNKRS e a lojas selecionadas em 16 de junho.