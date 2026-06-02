A Nike lança colaborações da linha X2 com a Palace, a Virgil Abloh Archives, a NOCTA e outras marcas

Enquanto os fãs de futebol voltam suas atenções para a monumental Copa do Mundo de 2026, a Nike não pretende apenas dominar a ação em campo. A marca está se empenhando ativamente em conquistar a cultura do futebol.

Conheça a coleção Nike X2, um grande projeto de coleção cápsula multinacional que se situa exatamente na interseção entre alta costura, streetwear autêntico e a pura tradição do futebol.

A Nike se uniu a sete federações, sete colaboradores criativos de nível mundial e sete organizações juvenis de base para lançar uma série de camisas pré-jogo repaginadas, roupas e calçados lifestyle (incluindo uma edição especial em colaboração da clássica chuteira Nike Cryoshot).

Nike x Palace

A Palace Skateboards assumiu oficialmente a coleção com o tema dos Três Leões para a Inglaterra. Inspirada na tradicional Cruz de São Jorge, a coleção traz uma camiseta justa e que absorve o suor, com uma marca conjunta em destaque no peito. Ela transmite uma sensação profundamente nostálgica, mas moderna — exatamente o que você quer usar no pub ou na zona dos torcedores. A colaboração conta com a Football Beyond Borders, uma organização juvenil que usa o futebol para manter as crianças engajadas na educação.

Nike

Para a França, a Jacquemus traz a passarela da alta costura. Simon Porte Jacquemus fundiu a identidade francesa com o luxo atemporal, utilizando padrões de listras refinados e uma releitura de bom gosto da clássica tricolor francesa. É um trabalho artesanal vintage destinado ao campo, mas feito para as capitais da moda do mundo. A Nike e a Jacquemus estão usando essa plataforma para apoiar a Sport dans la Ville, a principal organização sem fins lucrativos da França que atende jovens em situação de vulnerabilidade por meio de programas esportivos.

Nike

Os Estados Unidos receberam uma coleção altamente esperada e profundamente emocionante do Virgil Abloh Archive. Em uma bela homenagem ao falecido fundador da Off-White e seu amor de toda a vida pelo belo jogo. Esta coleção cápsula canaliza o estilo vintage americano para reimaginar de forma divertida a estética nostálgica da Copa do Mundo de 1994. Este grande lançamento em seu país de origem direciona seu impacto social diretamente para a Coalitions for Sport Equity, garantindo melhores recursos para os esportes juvenis nas áreas urbanas.

Nike

A marca NOCTA, de Drake, assumiu o comando pelo Canadá, com forte ênfase em silhuetas tradicionais, símbolos nacionais e a crescente cultura do futebol no país. É prática, incrivelmente elegante e profundamente enraizada na identidade da era de ouro do futebol canadense. Este segmento da coleção X2 homenageia a Canadian Women & Sport, uma organização dedicada a defender a igualdade de gênero e a criar melhores oportunidades para que meninas de todo o país se envolvam no esporte.

Nike

A Patta, pioneira no streetwear, deu um toque vibrante ao icônico Oranje. O famoso Leão da KNVB é combinado com pingentes personalizados que representam as diversas origens dos jogadores da seleção holandesa, celebrando a força multicultural do futebol holandês moderno. Esta parceria apoia a Favela Street, uma organização dedicada a usar o futebol de rua para empoderar uma nova geração de jovens.

Nike

Levando a coleção para o Leste Asiático, o lançamento Coreia do Sul x PEACEMINUSONE se destaca como uma obra-prima absoluta da subversão do streetwear. Em parceria com o astro do K-pop e ícone global da moda G-Dragon, a coleção “Tigers of Asia” faz a ponte entre roupas esportivas de alto desempenho e a estética moderna do workwear coreano. Esta coleção cápsula de grande impacto homenageia com orgulho a We Meet Up, uma organização comunitária dedicada a criar espaços seguros e oportunidades de encontro para a próxima geração de jovens coreanos.

Nike

Embora a Nigéria não esteja na Copa do Mundo, quando se trata de hype puro e sem filtros, nenhuma federação causa tanto impacto quanto as Super Águias, e a colaboração Nigéria x Slawn tem tudo para ser o lançamento mais louco do verão. A Nike entregou as rédeas ao artista nigeriano radicado em Londres, Olaolu Slawn, conhecido por sua estética caótica, provocativa e no estilo grafite. Esta coleção cápsula altamente cobiçada direciona seu impacto social diretamente para a Bravehearts Ladies Foundation, apoiando sua missão de empoderar e proteger mulheres jovens por meio do esporte.

Nike

Dentro da X2, a Nike resgatou chuteiras clássicas do baú para desenvolver versões colaborativas da Cryoshot feitas para o uso diário. Da Cryoshot Mercurial Vapour R9 x Holanda x Patta à Cryoshot Zoom M9 x EUA x V.A.A., a Nike envolveu os pitões de cada chuteira em solas transparentes e nítidas para que os fãs possam usar suas chuteiras favoritas nas ruas.

Loja: Coleção Nike X2

Para os fãs que desejam garantir um pedaço da história do futebol, o cronograma de lançamento está definido. A coleção será lançada primeiro por meio dos colaboradores individuais e federações em 11 de junho, seguida por um lançamento seleto na Dover Street Market em 13 de junho.

O lançamento global mais amplo chegará ao aplicativoNike SNKRS e a lojas selecionadas em 16 de junho.



