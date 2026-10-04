À moda de Messi: a verdade sobre uma possível partida de despedida de Cristiano com a seleção de Portugal

O futuro de Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa segue incerto, após o seu atrito com o treinador Jorge Jesus.

O futuro internacional de Ronaldo depende das decisões que serão tomadas após a partida desta noite contra a Noruega, no Estádio do Dragão.

O jornal "L'Équipe" noticiou que há negociações em andamento para a realização de uma partida de despedida de Cristiano Ronaldo durante o próximo período, para que o Don encerre a sua carreira internacional de uma forma especial, à altura da sua grande história.

Mas o jornal português "Record" afirmou: "Ao contrário do que noticiou o L'Équipe, e repercutiram outros veículos de imprensa portugueses, não existem atualmente quaisquer conversas ou negociações sobre uma possível partida de despedida do atual capitão da seleção de Portugal".

O jornal "Record" apurou que isto é apenas um cenário imaginário, sem qualquer fundamento na realidade.

Vale ressaltar que o jornal francês escreveu na sua manchete principal que Ronaldo poderia "voltar para disputar uma partida de despedida".

Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção portuguesa na Dinamarca e prometeu esclarecer os motivos que o levaram a abandonar a concentração da equipe no momento oportuno. Embora a decisão do atacante do Al-Nassr tenha sido interpretada como uma preparação para a sua despedida definitiva, ele ainda não falou sobre os últimos dias nem sobre o que pretende fazer em relação à seleção portuguesa.

O jogador internacional português, de 41 anos, retornou a Riade na tarde de hoje em um voo vindo de Madri.

O jornal "Record" enfatizou que a Federação Portuguesa colocará em prática um plano de paz após a partida desta noite, válida pela quarta rodada do Grupo 4, Divisão A, da Liga das Nações da Europa.

O resultado desejado é a reconciliação com Cristiano Ronaldo e o seu retorno à seleção.

Bruno Fernandes lembrou a todos em entrevista coletiva no sábado: "Cris faz parte da equipe".

E acrescentou o meio-campista do Manchester United: "Espero que ele não tome decisões precipitadas e que não queira deixar a seleção nacional definitivamente".

Jorge Jesus também manteve a porta da reconciliação aberta, adiando o assunto para depois da partida desta noite.

Vale lembrar que o argentino Lionel Messi disputará uma partida de despedida com a seleção do seu país após a meia-noite da próxima terça-feira, diante do Benin, depois de ter anunciado a sua aposentadoria do cenário internacional após a Copa do Mundo.