Apesar do início eletrizante da disputa na Bundesliga, a lenda do futebol alemão Lothar Matthäus não parece convencido da capacidade do Borussia Dortmund de quebrar a hegemonia do Bayern de Munique, diante das diferenças evidentes entre as duas equipes no que diz respeito à qualidade dos jogadores, à profundidade do elenco e ao poderio financeiro.

As declarações de Matthäus não se limitaram à disputa pelo título da Bundesliga, pois ele também abordou a crise da seleção alemã na posição de centroavante, enviando uma mensagem a Jürgen Klopp sobre a necessidade de rever suas opções ofensivas e de não descartar Niclas Füllkrug por conta de sua idade avançada.

As declarações da lenda do futebol alemão ocorreram durante um evento organizado por uma das empresas patrocinadoras da Bundesliga, no qual ele tratou das principais questões em pauta no cenário futebolístico da Alemanha.

Apesar do equilíbrio da disputa nas primeiras rodadas da temporada, Matthäus prevê que o Bayern de Munique imporá sua superioridade habitual e conseguirá abrir vantagem na liderança cedo, resolvendo a briga pelo título antes de chegar às etapas decisivas da competição.

Matthäus, de 65 anos, disse: "A disputa pelo título ainda é empolgante, pois quatro equipes brigam pela liderança separadas por apenas um ponto, algo que não víamos há muito tempo".

E acrescentou: "Espero que a disputa continue até as etapas finais e que o título não seja definido seis semanas antes do fim da temporada. Mas é provável que as coisas sigam de forma diferente e que o Bayern de Munique assuma a liderança isolada cedo, pois esse é o cenário habitual".

As declarações de Matthäus refletem suas dúvidas quanto à capacidade dos concorrentes de acompanhar o Bayern ao longo de toda a temporada, apesar dos indícios iniciais que sugerem a possibilidade de a briga pelo topo se prolongar por mais tempo.

As diferenças individuais dão ao Bayern vantagem sobre o Dortmund

Ao falar sobre as chances do Borussia Dortmund de disputar com o Bayern de Munique, Matthäus apontou que a equipe começou a enfrentar algumas dificuldades, considerando que as diferenças na qualidade dos jogadores e nas opções disponíveis para os treinadores dão ao gigante bávaro uma vantagem evidente. E disse: "O Dortmund passa por uma pequena crise pela primeira vez, depois de perder pontos novamente. Mas o mais importante é a maneira como perdeu esses pontos".

A lenda do futebol alemão explicou que a superioridade individual dos jogadores do Bayern representa um dos principais fatores que pesam a favor da equipe na corrida pelo título, acrescentando: "O Bayern de Munique tem jogadores melhores no nível individual, e isso pode ser notado claramente pelo saldo de gols. Acredito que o Dortmund é capaz de vencer o Bayern em uma única partida, mas não será fácil, especialmente quando as duas equipes se enfrentarem em Munique".

Apesar de reconhecer a capacidade do Dortmund de conquistar a vitória nos confrontos diretos, Matthäus considera que a disputa ao longo de uma temporada inteira exige um grupo mais completo, algo que ele acredita faltar à equipe alvinegra em comparação com seu rival bávaro. E acrescentou: "Se o Bayern não existisse na Bundesliga, o Dortmund seria sempre o principal candidato. A equipe tem um bom grupo, mas não possui a mesma qualidade no time titular nem na profundidade do elenco".

E a diferença, segundo Matthäus, não se limita ao nível dos titulares, mas se estende à capacidade de cada equipe de lidar com ausências e lesões, pois o Bayern tem reservas de nível internacional capazes de manter o padrão de desempenho, enquanto as opções disponíveis para o Dortmund parecem mais limitadas.

Ao encerrar sua fala sobre a disputa entre os dois clubes, Matthäus ressaltou que o poderio financeiro desempenha um papel importante na definição das diferenças entre eles, dizendo: "Essa é a diferença entre os dois clubes; a qualidade individual dos jogadores do Bayern é simplesmente maior. E isso pode ser notado pelo valor de mercado dos jogadores e pelas receitas do clube, pois os recursos financeiros são diferentes".

Mesmo assim, Matthäus fez questão de elogiar o trabalho realizado pelo Dortmund no período recente, acrescentando: "Acredito que o Dortmund realizou um trabalho muito bom nos últimos dois anos, especialmente sob o comando de Niko Kovač".

Matthäus pede que Klopp reveja sua postura em relação a Füllkrug

Em outro tema, Matthäus passou à crise da seleção alemã na posição de centroavante, considerando que a equipe precisa de um atacante nato que tenha experiência e capacidade de aproveitar as oportunidades, em vez de depender apenas dos jovens talentos.

Nesse contexto, Matthäus pediu a Jürgen Klopp que pense na possibilidade de contar com Niclas Füllkrug, afirmando que a idade avançada não deveria ser motivo suficiente para descartar um jogador capaz de oferecer um acréscimo ofensivo.

Matthäus disse: "Temos um problema nessa posição com a seleção. Não conseguimos marcar diante da Grécia, e nos falta um centroavante de verdade. Falamos o tempo todo sobre os jogadores jovens, mas Füllkrug é o único que apresenta uma prova clara de sua capacidade de marcar gols. Já Kai Havertz se lesionou após a partida contra a Holanda, e também não é um centroavante tradicional".

Matthäus considera que depender dos elementos jovens pode ser útil em algumas partidas, mas não representa uma solução garantida para a crise da seleção nessa posição, especialmente quando a equipe precisa de um atacante capaz de aproveitar as meias-chances nos confrontos difíceis.

E explicou: "Os jogadores jovens podem desempenhar esse papel em alguns momentos, mas não conseguem fazê-lo sempre. Jürgen Klopp deve levar isso em consideração".

Klopp descarta os jogadores acima dos 30 anos?

Matthäus abordou a questão de depender dos jogadores mais velhos, questionando se Klopp adota uma política baseada em descartar qualquer jogador que tenha passado dos 30 anos, mesmo que ele seja capaz de apresentar bons níveis.

E disse: "Não sei se ele pensa dessa forma: se o jogador passou dos 30, está acabado. E se esse princípio se aplica aos goleiros, deveria ser aplicado também aos jogadores de linha".

Ainda assim, Matthäus fez questão de esclarecer que não exige a convocação de Füllkrug de forma categórica, mas sim que se estude a possibilidade de aproveitá-lo diante da necessidade da seleção por soluções ofensivas mais eficazes.

Matthäus encerrou sua fala definindo os nomes que considera os mais adequados para comandar o ataque da seleção alemã, dizendo: "Não exijo a convocação de Füllkrug de forma categórica, mas acho que Klopp deveria ao menos pensar no assunto. Na minha opinião, as três opções são Kai Havertz, Niclas Füllkrug e Tresoldi".

Dessa forma, Matthäus colocou dois temas importantes diante do futebol alemão; o primeiro, a capacidade do Dortmund de acompanhar a superioridade bávara ao longo de toda a temporada, e o segundo, a necessidade de encontrar soluções práticas para a crise do centroavante, dando aos jogadores experientes a chance de provar sua capacidade de fazer a diferença.