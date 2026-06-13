A La Liga tenta contratar Salem Al-Dossari antes da Copa do Mundo

Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita e astro do Al-Hilal, recebeu um elogio especial da Liga Espanhola (La Liga) poucos dias antes do início da campanha da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, em mais uma demonstração do prestígio que o jogador desfruta no mundo do futebol.

Al-Dossari se prepara para liderar a seleção saudita no tão aguardado torneio mundial, em meio a grandes expectativas da torcida de que ele recupere seu brilho conhecido, especialmente por ser considerado um dos nomes mais destacados da história do futebol saudita nos últimos anos.

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A conta oficial da La Liga publicou na plataforma “X” uma foto de Salem Al-Dossari com a camisa do Villarreal, acompanhada do comentário: “Chegou a hora do furacão... Salem Al-Dossari”, em uma mensagem que teve ampla repercussão entre os torcedores sauditas e árabes.









O elogio da “La Liga” trouxe à memória a experiência anterior de Salem Al-Dossari nos campos espanhóis, quando vestiu a camisa do Villarreal durante a segunda metade da temporada 2017-2018, no âmbito do programa de envio de jogadores sauditas para a Europa.

Embora a experiência não tenha durado muito tempo, ela deu ao capitão da Seleção Saudita a oportunidade de conviver com uma das mais fortes escolas de futebol do mundo, além de ter conseguido marcar sua presença histórica ao disputar a La Liga.

Al-Dosari espera aproveitar sua vasta experiência durante a Copa do Mundo de 2026, especialmente porque chega ao torneio como um dos principais jogadores da seleção saudita e o mais experiente em competições internacionais.

O astro do Al-Hilal é um dos nomes nos quais a torcida saudita deposita grandes esperanças durante a competição, graças às suas habilidades técnicas e longa experiência, além de seu histórico de destaque na Copa do Mundo, que incluiu gols históricos que colocaram seu nome entre as maiores estrelas do futebol árabe no cenário mundial.