José Mourinho não quer que o Real Madrid pague o preço do desgaste físico nos metros finais da temporada, por isso o técnico português começou a se movimentar cedo para montar uma estratégia diferente de gerenciamento das cargas dos jogadores, inspirando-se na experiência do Paris Saint-Germain, que conseguiu transformar os períodos de descanso e a distribuição dos minutos em jogo em uma arma importante para manter seus astros em condições nos grandes compromissos.

O jornal espanhol Marca revelou o plano de Mourinho para lidar com as cargas físicas dos jogadores do Real Madrid, na tentativa de chegar à fase decisiva da temporada nas melhores condições possíveis.

Em Valdebebas, a comissão técnica sabe que o gerenciamento do esforço físico dos jogadores pode ser um fator decisivo na definição do destino da temporada, especialmente com o calendário congestionado de partidas e o aumento da intensidade da competição. Por isso, Mourinho montou um plano baseado em um monitoramento rigoroso dos minutos de participação, na organização dos períodos de descanso e na distribuição das cargas de acordo com as necessidades de cada jogador.

A estratégia não se limita a fazer substituições durante as partidas ou a dar descanso a alguns elementos em determinados confrontos, mas se estende à reserva de dias de descanso adicionais e a procedimentos individuais que permitem aos jogadores recuperar sua energia física e mental.

Arda Güler e Aurélien Tchouaméni foram o exemplo mais recente da aplicação dessa política, depois que ambos disputaram um grande número de minutos em partidas marcadas pela alta intensidade e força física, o que levou a comissão técnica a conceder a eles tempo adicional para se recuperar e retomar o ritmo.

Espera-se que esse passo se repita com outros jogadores, de acordo com o estado de cada elemento e as necessidades da equipe, já que Mourinho não deseja aplicar um programa uniforme a todos os jogadores, mas sim busca definir a carga adequada para cada um e identificar o momento ideal para lhe conceder descanso.

O técnico português trabalha em coordenação com os diferentes setores do clube para acompanhar os minutos de participação e os índices de fadiga, além de ajustar os programas físicos de acordo com as condições individuais e coletivas. Nas contas de Mourinho, não existem pequenos detalhes, e cada minuto em jogo ou de descanso pode fazer a diferença mais adiante.

O modelo que desperta a admiração de Mourinho

A experiência do Paris Saint-Germain se impõe com força nas contas do Real Madrid, assim como a do Bayern de Munique, depois que Luis Enrique adotou no último período uma política criteriosa de gerenciamento dos minutos de participação de seus jogadores titulares no Campeonato Francês.

Os números de participação na competição nacional revelam a dimensão da diferença no tratamento das cargas físicas dentro da equipe parisiense: Vitinha, um dos elementos mais importantes do time, disputou 2.121 minutos, contra 1.483 minutos de Khvicha Kvaratskhelia, 1.374 minutos de Achraf Hakimi, 1.287 minutos de João Neves e 1.129 minutos de Fabián Ruiz, enquanto Ousmane Dembélé se limitou a 1.062 minutos.

Com exceção de Vitinha, que participou de 69,3% do total de minutos possíveis, nenhum desses jogadores atingiu a metade dos minutos de participação disponíveis no Campeonato Francês. O percentual de participação de Dembélé foi de 34,7%, contra 36% de Fabián Ruiz, o que reflete a dimensão do espaço que Luis Enrique oferece a seus astros para que se recuperem e mantenham suas condições.

O Paris Saint-Germain dispõe de uma vantagem relativa nesse aspecto, que consiste na menor exigência da competição nacional em comparação com o Campeonato Espanhol, o que concede à comissão técnica mais espaço para controlar os minutos de participação de seus astros e lhes dar descanso sem afetar da mesma forma os resultados da equipe.

Mas Mourinho não dispõe do mesmo luxo no Real Madrid, por causa da força da competição no Campeonato Espanhol e das altas exigências das partidas, o que o obriga a lidar com mais precisão com os processos de rodízio e distribuição das cargas.

A partir daí, o técnico português busca criar uma versão própria da experiência do Paris Saint-Germain, baseada no gerenciamento das cargas de forma individual, no aproveitamento dos períodos de descanso estratégicos e na obtenção de uma distribuição mais equilibrada dos minutos de participação no Campeonato Espanhol.

O objetivo não se relaciona apenas com manter as vitórias do Real Madrid no momento atual, mas com evitar o desgaste precoce da energia de seus astros, para que a equipe não se veja diante de uma crise física quando as partidas se tornarem mais importantes e cada confronto se transformar em uma batalha que não admite a perda de nenhum elemento titular.