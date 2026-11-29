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Manuel Neuer não vive semanas fáceis. Além da lesão no pé, acontecimentos fora de campo têm ocupado as manchetes. Aos 40 anos, o goleiro está sob os holofotes sobretudo por causa da vida pessoal e, recentemente, falou de maneira incomumente aberta sobre o que pensa.

Durante uma visita ao fã-clube do Bayern "Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97", Neuer foi perguntado com qual jogador gostaria de trocar de lugar por um dia. A resposta chamou a atenção: "Eu escolheria um jogador menos conhecido. Talvez até um jogador jovem que ainda não esteja tanto no radar, porque dá para ter mais privacidade, porque a gente passa um pouco mais despercebido. Essa é a vantagem de um jogador jovem: também poder fazer o que quiser."

A declaração tem certa ironia diante das manchetes recentes sobre Neuer, que vem sendo criticado por sua última viagem ao Brasil.

Pouco depois do anúncio da separação de sua esposa, Anika, o goleiro, eleito cinco vezes o melhor do mundo na posição, foi visto no país com outra mulher. O casal havia tido seu segundo bebê apenas no fim do verão de 2026. O ex-CEO do Bayern Oliver Kahn também comentou a viagem e classificou a ida de Neuer ao Brasil, à Sky , como "naturalmente inoportuna".

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Mas as coisas estão longe de ir bem para Neuer também dentro de campo. Há algumas semanas, o capitão do Bayern sofreu uma ruptura parcial de um tendão no jogo da Bundesliga contra o Mainz 05, encerrando seu calendário de 2026. Por isso, ele já pensa no ano novo e em voltar aos treinos com o elenco o mais rápido possível. "O plano é voltar em janeiro, treinar intensamente e fazer sessões de treino mais longas perto do Natal. Vou ficar aqui e treinar", disse Neuer.

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"Continuo no processo de recuperação e vou tentar voltar a ajudar o time em janeiro", explicou Neuer. Ele também contou que esteve com os médicos na terça-feira e que eles ficaram positivamente surpresos com sua recuperação.

Independentemente da lesão atual, há algum tempo surgem indícios de que esta provavelmente é a última temporada de Neuer como profissional. "Não espero continuar a partir do verão. Mas, antes de tudo, vou aproveitar os próximos seis meses quando estiver recuperado. E vou tentar continuar em forma. Faço de tudo para isso."

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Nesta temporada, o goleiro de 40 anos disputou até agora nove partidas oficiais pelo Bayern. Enquanto isso, Jonas Urbig, apontado como seu sucessor, defende o gol do time.