Ao longo de mais de duas décadas, a disputa entre as duas lendas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi esteve fortemente presente, em todos os níveis.

A rivalidade acirrada entre eles por prêmios individuais e recordes, seja com seus clubes ou seleções, ocupou os apaixonados por futebol em todos os cantos do planeta, em um acontecimento talvez sem precedentes na história do esporte.

Cristiano, de 41 anos, começou sua trajetória internacional com Portugal em 2003, enquanto Messi iniciou sua jornada com a Argentina em 2005.

Acontecimento histórico na trajetória de Messi

Mas o dia de hoje testemunhou um acontecimento histórico, que encerrou uma disputa particular entre Messi e Ronaldo, relacionada à trajetória internacional de cada um deles.

Lionel Messi disputou sua última partida com a camisa da Argentina na madrugada desta quarta-feira, encerrando uma trajetória internacional repleta de conquistas, enquanto Cristiano ainda deseja continuar jogando com a camisa de Portugal, apesar de sua crise com o treinador da equipe, Jorge Jesus.

Messi deixou a seleção da Argentina deixando um legado histórico, encabeçado pela conquista do título da Copa do Mundo de 2022 no Catar, além de outros títulos e recordes com os quais superou as lendas de seu país.

Já Ronaldo, cuja trajetória internacional não terminou oficialmente, também conquistou feitos históricos, com destaque para a conquista da Eurocopa de 2016, além de outros títulos e recordes também difíceis de serem superados facilmente.

A aposentadoria internacional de Messi blinda alguns feitos de Cristiano

Messi se aposentou do futebol internacional depois de ter conquistado muitos feitos que seu rival Cristiano Ronaldo não conseguirá alcançar caso continue na seleção de Portugal, com destaque para a conquista da Copa do Mundo, já que o próximo Mundial é em 2030, e é praticamente impossível que o Dom participe desse torneio, pois ele terá cerca de 45 anos na época.

Mas a decisão de Messi de se aposentar do futebol internacional blindou alguns feitos de seu rival português, pois a permanência da Pulga argentina por mais alguns anos ameaçava quebrá-los.





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O jogador com mais partidas em nível internacional

Cristiano possui um recorde histórico que agora ficou blindado da perseguição de Messi, após a aposentadoria internacional deste último, representado pelo jogador com mais partidas pela seleção de seu país na história.

Ronaldo lidera a lista com 234 partidas, um número que pode aumentar caso o Dom volte à seleção de Portugal novamente, enquanto o número de Messi parou em 208 partidas, após disputar seu último confronto na madrugada de hoje diante do Benin.

O maior artilheiro em nível internacional

Cristiano também lidera a lista dos jogadores com mais gols em nível internacional, com 146 gols, número que também poderia aumentar caso a trajetória internacional do Dom não tivesse terminado.

Com seu gol nas redes do Benin, na madrugada de hoje, Messi chegou a 126 gols, ou seja, representava uma ameaça real ao recorde de Cristiano, mas o Dom agora está a salvo disso, após o encerramento da trajetória internacional da Pulga.

Cristiano leva vantagem na média de gols em nível internacional, marcando um gol a cada 127 minutos aproximadamente, enquanto Messi balança as redes a cada 136 minutos aproximadamente.

Ronaldo é quem mais marcou contra seleções diferentes

Messi marcou um gol de pênalti em sua última partida internacional, nas redes do Benin, elevando o número de seleções nacionais cujas redes balançou ao longo de sua trajetória para 46 seleções.

Já Cristiano conseguiu balançar as redes de 49 seleções nacionais, como o jogador que mais marcou contra adversários diferentes com a seleção de seu país, um número que Messi não conseguirá quebrar agora, após sua aposentadoria internacional.





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Gols em 6 edições de Copa do Mundo

Ronaldo se tornou o primeiro jogador na história do futebol a marcar em 6 edições diferentes de Copa do Mundo.

O astro português alcançou esse número durante o Mundial de 2026, após marcar um gol diante do Uzbequistão na fase de grupos.

Esse número concede a Ronaldo um feito único, após conseguir balançar as redes durante as edições de Copa do Mundo das quais participou desde sua primeira aparição no torneio.

Por outro lado, Messi também participou de 6 edições, mas marcou em 5 delas, já que não conseguiu balançar as redes na edição de 2010 na África do Sul.

Vale lembrar que Messi marcou 21 gols em 34 partidas de Copa do Mundo, sendo o segundo maior artilheiro histórico depois de Mbappé, enquanto Ronaldo marcou 11 gols em 27 partidas.





O Dom é o maior artilheiro histórico das eliminatórias da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo lidera a lista de artilheiros das eliminatórias da Copa do Mundo, tendo marcado 41 gols em 52 partidas, enquanto Carlos Ruiz, ex-astro da Guatemala, aparece na vice-liderança com 39 gols em 47 partidas.

Já Messi aparece em terceiro com 36 gols em 72 partidas, e atrás dele Robert Lewandowski com 35 gols em 46 partidas.