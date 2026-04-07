A assinatura foi feita... O Real Madrid fecha o negócio tão aguardado

O Real Madrid conseguiu fechar sua primeira contratação para a próxima temporada, depois que o jogador já assinou contrato com o clube.

De acordo com o programa espanhol “El Chiringuito”, Nico Baz já assinou os contratos para seu retorno ao Real Madrid antes da Páscoa, e o Real Madrid teve que pagar 9 milhões de euros ao Como pelo valor da cláusula de recompra.

Várias reportagens indicavam que o Real Madrid poderia recuperar os serviços de Baz para depois vendê-lo a um clube da Premier League, mas o “El Chiringuito” confirmou que o jogador retornará ao clube em 1º de julho e permanecerá na equipe durante a nova temporada.

Nico Baz evoluiu enormemente nas fileiras do Como desde que deixou o Santiago Bernabéu em 2024, tendo o meia-atacante conseguido se tornar um dos talentos mais promissores do futebol europeu.

O brilhantismo de Baz sob o comando de Cesc Fàbregas levou-o a receber uma convocação de Lionel Scaloni para representar a seleção argentina pela primeira vez, o que o torna um forte candidato a integrar a lista para a Copa do Mundo no próximo verão.

Baz mantém o objetivo de voltar ao Real Madrid, apesar da forte concorrência esperada com a presença de jogadores como Jude Bellingham, Arda Güler, Ibrahim Díaz, Franco Mastantuno e Thiago Petarš. No entanto, a concorrência no elenco não assusta o jogador da seleção argentina, que parece pronto para aceitar o desafio.



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