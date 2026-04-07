Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

A assinatura foi feita... O Real Madrid fecha o negócio tão aguardado

Real Madrid
Como
A. Arbeloa
N. Paz
La Liga
Espanha
Itália
Argentina

Será que o jogador vai conseguir superar esse desafio difícil?

O Real Madrid conseguiu fechar sua primeira contratação para a próxima temporada, depois que o jogador já assinou contrato com o clube.

De acordo com o programa espanhol “El Chiringuito”, Nico Baz já assinou os contratos para seu retorno ao Real Madrid antes da Páscoa, e o Real Madrid teve que pagar 9 milhões de euros ao Como pelo valor da cláusula de recompra.

Várias reportagens indicavam que o Real Madrid poderia recuperar os serviços de Baz para depois vendê-lo a um clube da Premier League, mas o “El Chiringuito” confirmou que o jogador retornará ao clube em 1º de julho e permanecerá na equipe durante a nova temporada.

Nico Baz evoluiu enormemente nas fileiras do Como desde que deixou o Santiago Bernabéu em 2024, tendo o meia-atacante conseguido se tornar um dos talentos mais promissores do futebol europeu.

O brilhantismo de Baz sob o comando de Cesc Fàbregas levou-o a receber uma convocação de Lionel Scaloni para representar a seleção argentina pela primeira vez, o que o torna um forte candidato a integrar a lista para a Copa do Mundo no próximo verão.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Campeonato Italiano
Como crest
Como
COM
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT

Baz mantém o objetivo de voltar ao Real Madrid, apesar da forte concorrência esperada com a presença de jogadores como Jude Bellingham, Arda Güler, Ibrahim Díaz, Franco Mastantuno e Thiago Petarš. No entanto, a concorrência no elenco não assusta o jogador da seleção argentina, que parece pronto para aceitar o desafio.

Leia também: Para fechar dois negócios... Gigante inglês oferece 120 milhões ao Real Madrid

Publicidade