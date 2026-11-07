A Argentina eleva o tom do confronto: passo de escalada na crise da final da Copa do Mundo

A Federação Argentina de Futebol decidiu recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para contestar as punições impostas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) em razão dos acontecimentos que se seguiram à final da Copa do Mundo de 2026 diante da Espanha, num novo passo para intensificar o conflito a respeito das decisões disciplinares emitidas contra alguns jogadores da seleção e a própria federação.

A rede francesa "RMC Sport" informou que a Federação Argentina anunciou, neste sábado, a intenção de apresentar um recurso ao Tribunal Esportivo na cidade suíça de Lausanne, depois de a câmara de apelação da FIFA ter mantido as punições impostas ao meio-campista Leandro Paredes e à Federação Argentina.

A crise remonta aos acontecimentos que se seguiram à derrota da Argentina para a Espanha por 1 a 0 após a prorrogação na partida final, quando eclodiram bate-bocas e confrontos entre jogadores e membros da comissão técnica das duas seleções, tendo Paredes sido o mais destacado dos envolvidos.

O episódio presenciou a agressão de Paredes ao zagueiro espanhol Eric García, depois de derrubá-lo ao chão e segurá-lo pelo pescoço, antes de entrar em confronto com Gavi, fazendo com que o meio-campista argentino enfrente três acusações disciplinares, o maior número entre os jogadores envolvidos nos acontecimentos.

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A Federação Argentina anunciou, em seu comunicado, que adotará as medidas legais necessárias para defender os direitos do jogador e da federação, por meio da solicitação das motivações das decisões emitidas e, em seguida, da apresentação de um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, afirmando dispor de argumentos factuais e jurídicos suficientes para contestar as punições.

A FIFA havia determinado a suspensão de Leandro Paredes por 10 partidas, além de uma multa de 321 mil dólares à Federação Argentina, em razão dos cânticos discriminatórios proferidos pela torcida da seleção durante a partida final.

Em contrapartida, o processo de punições teve um desdobramento favorável a Nahuel Molina, depois de a câmara de apelação da FIFA ter decidido reduzir a punição a ele imposta, da suspensão de 7 partidas e multa de 90 mil dólares para a suspensão de 4 partidas e multa no valor de 60 mil dólares.

As medidas disciplinares não se restringiram a Paredes e Molina, pois atingiram também Thiago Almada e Roberto Ayala, auxiliar técnico da seleção argentina.