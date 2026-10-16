A seleção da Argentina definiu seus dois amistosos marcados para novembro, os primeiros compromissos após a aposentadoria do seu astro Lionel Messi da seleção.

A Federação Argentina informou nesta sexta-feira, em sua conta oficial na plataforma "X": "A Albiceleste fará dois amistosos na próxima Data Fifa: no dia 13 de novembro enfrentará o Uruguai em Buenos Aires, e no dia 17 fará o mesmo contra a Costa Rica em Córdoba".

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Segundo informações da imprensa argentina, a seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni fará a primeira partida no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, e a segunda no estádio Mario Kempes, em Córdoba.

Messi se despediu da seleção argentina no dia 6 de outubro deste ano, em um amistoso contra o Benin no estádio Monumental, em Buenos Aires, que terminou com vitória da Argentina por 3 a 0.

A "Pulga" marcou um gol de pênalti e deu duas assistências naquela partida, encerrando sua trajetória internacional com 126 gols em 208 jogos, sendo o maior artilheiro da história da seleção argentina e o recordista em número de partidas internacionais.

A trajetória de Messi com a seleção se estendeu por 21 anos, desde sua estreia em 2005, quando tinha 18 anos, período no qual conquistou a Copa do Mundo de 2022 e dois títulos da Copa América.

Sua última participação oficial foi na Copa do Mundo de 2026, quando marcou 8 gols e deu 4 assistências, levando a Argentina à final, perdida para a Espanha por 1 a 0 na prorrogação.



