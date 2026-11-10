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A aposta na arma preferida: Zidane prepara um plano especial para Kylian Mbappé

Z. Zidane
K. Mbappe
Itália x França
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Os últimos meses não foram fáceis para Kylian Mbappé, que teve de engolir a decepção de perder a Bola de Ouro e entrou em um turbilhão de polêmicas após sua viagem à China, antes de uma lesão no joelho agravar seus problemas. Mas o capitão da seleção francesa retorna ao ambiente dos Bleus com uma cara diferente, em meio a um plano especial preparado por Zinedine Zidane para ajudá-lo a recuperar o seu melhor nível.

O site francês "Foot Mercato" relatou que Mbappé voltou à concentração de Clairefontaine com a moral elevada, depois de aparentemente ter superado as pressões do período recente, que incluíram o segundo lugar na disputa da Bola de Ouro atrás de Harry Kane, por uma diferença de apenas 28 pontos, além da polêmica provocada por sua viagem à China.

Essa imagem foi reforçada pelas declarações de Ibrahima Konaté, seu companheiro no Real Madrid, que tranquilizou a torcida sobre o estado psicológico de Mbappé, ao afirmar que ele vive um bom momento e apresenta atuações marcantes nos últimos jogos.

Konaté disse ao jornal "Le Parisien": "Kylian está em um ótimo estado psicológico, e vimos isso nos últimos jogos, nos quais foi decisivo e muito importante. Além disso, ele continua mantendo o mesmo entusiasmo pela vida, e acho que vocês percebem isso".

Os sinais positivos não param no estado psicológico do atacante francês, pois Zidane planeja dar a ele um papel técnico adequado às suas capacidades, depois de ter abandonado a ideia de utilizá-lo na ponta esquerda durante a última data Fifa, e decidiu fixá-lo na posição de centroavante, que é a sua preferida.

O treinador garantiu que Mbappé terá a oportunidade de atuar em sua posição preferida durante a atual concentração, em um passo que pode ajudá-lo a dar continuidade ao seu brilho, especialmente porque marcou 11 gols nas últimas 9 partidas internacionais, além de ter balançado as redes 17 vezes em 16 jogos pelo Real Madrid nesta temporada.

O capitão dos Bleus também teve uma calorosa recepção da torcida em Clairefontaine, e apareceu sorridente e recuperando seu espírito alegre durante os treinos, em uma cena que reflete a superação de boa parte das pressões que o acompanharam recentemente.

A seleção francesa se prepara para os confrontos contra Itália e Turquia, em meio à esperança de que Mbappé aproveite o apoio que recebe de Zidane e traduza a confiança técnica que lhe foi concedida em uma atuação forte, com a qual confirme seu retorno ao nível habitual.

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