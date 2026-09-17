A Alemanha convoca 44 nomes, mas o astro do Ajax Julian Brandt permanece em Amsterdã

Marc-André ter Stegen retorna à convocação da Alemanha, conforme anunciou o técnico Jürgen Klopp nesta quinta-feira. O comandante montou duas listas diferentes para os próximos jogos da Nations League. Julian Brandt, destaque do Ajax, foi preterido por Klopp. O meio-campista disputou sua última partida pela seleção em novembro de 2024.
Klopp estreia em 24 de setembro como técnico da seleção, quando a Alemanha enfrenta a seleção holandesa. O adversário da Holanda também vai encarar Grécia e Sérvia mais tarde na Nations League.
Ter Stegen volta a ganhar uma chance na Alemanha, agora que Manuel Neuer se aposentou da seleção após a Copa do Mundo malsucedida. De acordo com diversos veículos da imprensa alemã, Ter Stegen também é a primeira opção de Klopp, desde que siga tendo bom desempenho no Ajax.
Klopp convocou Ter Stegen para os duelos com Holanda e Grécia (27 de setembro). Depois disso, o goleiro retorna ao Ajax, e outros goleiros terão a chance de se provar diante do técnico da seleção.
Entre os desfalques contra a Holanda na próxima semana estão Florian Wirtz, Karim Adeyemi e Aleksandar Pavlovic. Já jogadores como Kai Havertz e Jamal Musiala estarão presentes na Johan Cruijff ArenA. Para os quatro jogos da Nations League, um total de 44 jogadores foi convocado.
Convocação completa da Alemanha para o duelo com a Holanda
Goleiros: Marc ter Stegen (Ajax), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Finn Dahmen (FC Augsburg), Noah Atubolu (SC Freiburg), Jonas Urbig (Bayern de Munique)
Defesa: Yann Bisseck (Internazionale), Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Jonathan Tah (Bayern de Munique), Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United)
Meio-campo: Serge Gnabry, Jamal Musiala, Lennart Karl (Bayern de Munique), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Anton Stach (Leeds United), Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern de Munique), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)
Ataque: Kai Havertz (Arsenal), Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus).