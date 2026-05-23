







Como assistir São Paulo x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre São Paulo e Botafogo pelo Brasileirão será transmitido pelo **Premiere**. Veja abaixo as opções de canal de TV e transmissão ao vivo disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Dorival Junior comanda o São Paulo, mas nenhuma informação confirmada sobre desfalques por lesão ou suspensão está disponível para esta partida. Também não há escalação provável divulgada até o momento. As atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Botafogo, o treinador Franclim Carvalho também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação projetada foi disponibilizada. Acompanhe as novidades mais próximo do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O São Paulo atravessa um momento difícil. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor registrou zero vitórias, com três derrotas e dois empates. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Fluminense no Brasileirão, e o time também perdeu por 3 a 1 para o Juventude na Copa do Brasil. O empate por 1 a 1 com o Millonarios na Copa Sul-Americana foi o único resultado positivo mais recente. No total, o São Paulo marcou cinco gols e sofreu oito nesse período.

O Botafogo tem um desempenho mais equilibrado, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais expressivo foi o triunfo por 3 a 1 sobre o Corinthians no Brasileirão. O Glorioso também venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0 na Copa Sul-Americana na rodada mais recente. A derrota por 2 a 0 para o Chapecoense na Copa do Brasil é a mancha no retrospecto. O time marcou sete gols e sofreu cinco no período.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre São Paulo e Botafogo é equilibrado, com os dois clubes dividindo as vitórias nos últimos encontros. O confronto mais recente aconteceu em setembro de 2025, quando o São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 no Brasileirão. Antes disso, as equipes empataram por 2 a 2 em abril de 2025, também pelo campeonato nacional. Os dois clubes também se cruzaram na Copa Libertadores de 2024, com um empate sem gols e outro por 1 a 1, mostrando que os jogos entre eles tendem a ser disputados e sem espaço para erros.





Classificação

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a quarta colocação, enquanto o Botafogo aparece na nona posição. O resultado desta partida pode aproximar ou afastar os visitantes do grupo que briga por vagas nas competições continentais.









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