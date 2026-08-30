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Manchester United x Ipswich: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Manchester United x Ipswich
Manchester United
Ipswich
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Manchester United e Ipswich, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Premier League - Rodada 2
Old Trafford

Como assistir Manchester United x Ipswich online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester United x Ipswich

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
1S. Lammens23L. Shaw26A. Heaven3N. Mazraoui5H. Maguire13P. Dorgu18Y. Tielemans19B. Mbeumo17A. Santos8B. Fernandes10M. Cunha37K. Scherpen24J. Greaves6I. Diop3L. Davis26D. O'Shea23S. Lukic38D. Maeda10J. Enciso7A. Fatawu32M. Nunez19Emersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
Manchester United

Time titular

Ipswich

Técnico

  • M. Carrick
  • G. O'Neil

No Manchester United, Michael Carrick não pode contar com Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Amad Diallo e Carlos Baleba, todos relacionados na lista de lesionados. Não há suspensões confirmadas. O XI projetado pelo técnico tem Senne Lammens; Luke Shaw, Ayden Heaven, Noussair Mazraoui, Harry Maguire; Patrick Dorgu, Youri Tielemans; Bryan Mbeumo, Andrey Santos, Bruno Fernandes; e Matheus Cunha.

Do lado do Ipswich, Gary O'Neil tem três desfalques por lesão: Jack Taylor, Azor Matusiwa e Jaden Philogene-Bidace. Sem suspensões no grupo, o treinador deve escalar Kjell Scherpen; Jacob Greaves, Issa Diop, Leif Davis, Dara O'Shea; Sasa Lukic, Daizen Maeda; Julio Enciso, Abdul Fatawu, Marcelino Nunez; e Emersonn. Informações atualizadas serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

MUN

MUN - Sequência

ATM
V2-1
PSG
E1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
IPS

IPS - Sequência

LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Manchester United chega para esta partida com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe foi batida por 2 a 0 pelo Hull City na estreia da Premier League e perdeu por 4 a 2 para o Milan em amistoso. A vitória mais recente veio contra o Atlético de Madrid, por 2 a 1. No total, o United marcou sete gols e sofreu nove nos últimos cinco jogos.

O Ipswich, por outro lado, chega em grande momento: cinco vitórias consecutivas. Além do triunfo sobre o Sunderland na Premier League, a equipe bateu o Leicester por 3 a 1 na Copa da Liga e venceu o Union Berlin por 4 a 2 em amistoso. Os visitantes marcaram 13 gols e sofreram apenas dois nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Manchester UnitedEmpateIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
12Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2025, quando o Manchester United venceu o Ipswich por 3 a 2 em Old Trafford pela Premier League. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 no jogo realizado em novembro de 2024 em Portman Road. Nos cinco encontros registrados, o United soma três vitórias, um empate e uma derrota, com vantagem histórica no confronto direto.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
HullHullHUL
220030+36
V
V
3
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
E
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
6
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
8
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
E
E
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
E
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
E
D
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Manchester United ocupa a 16ª posição, enquanto o Ipswich Town aparece em 8º lugar.

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