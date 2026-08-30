Como assistir Manchester United x Ipswich online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Manchester United x Ipswich
No Manchester United, Michael Carrick não pode contar com Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Amad Diallo e Carlos Baleba, todos relacionados na lista de lesionados. Não há suspensões confirmadas. O XI projetado pelo técnico tem Senne Lammens; Luke Shaw, Ayden Heaven, Noussair Mazraoui, Harry Maguire; Patrick Dorgu, Youri Tielemans; Bryan Mbeumo, Andrey Santos, Bruno Fernandes; e Matheus Cunha.
Do lado do Ipswich, Gary O'Neil tem três desfalques por lesão: Jack Taylor, Azor Matusiwa e Jaden Philogene-Bidace. Sem suspensões no grupo, o treinador deve escalar Kjell Scherpen; Jacob Greaves, Issa Diop, Leif Davis, Dara O'Shea; Sasa Lukic, Daizen Maeda; Julio Enciso, Abdul Fatawu, Marcelino Nunez; e Emersonn. Informações atualizadas serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.
Retrospecto recente
O Manchester United chega para esta partida com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe foi batida por 2 a 0 pelo Hull City na estreia da Premier League e perdeu por 4 a 2 para o Milan em amistoso. A vitória mais recente veio contra o Atlético de Madrid, por 2 a 1. No total, o United marcou sete gols e sofreu nove nos últimos cinco jogos.
O Ipswich, por outro lado, chega em grande momento: cinco vitórias consecutivas. Além do triunfo sobre o Sunderland na Premier League, a equipe bateu o Leicester por 3 a 1 na Copa da Liga e venceu o Union Berlin por 4 a 2 em amistoso. Os visitantes marcaram 13 gols e sofreram apenas dois nesse período.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2025, quando o Manchester United venceu o Ipswich por 3 a 2 em Old Trafford pela Premier League. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 no jogo realizado em novembro de 2024 em Portman Road. Nos cinco encontros registrados, o United soma três vitórias, um empate e uma derrota, com vantagem histórica no confronto direto.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
V
V
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
E
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
V
|7
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
V
|8
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|10
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|11
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|12
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|14
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|15
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|16
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|17
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|18
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
D
D
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D
Na tabela da Premier League, o Manchester United ocupa a 16ª posição, enquanto o Ipswich Town aparece em 8º lugar.
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.