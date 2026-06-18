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Como assistir México x República da Coreia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre México e Coreia do Sul pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Javier Aguirre tem um desfalque confirmado para o confronto: o zagueiro César Montes cumpre suspensão e está fora da partida. O onze provável do México conta com Jose Rangel; Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Edson Alvarez e Israel Reyes; Erik Lira, Gilberto Mora e Alvaro Fidalgo; Julian Quinones, Roberto Alvarado e Raul Jimenez.

A Coreia do Sul não registra lesionados nem suspensos para o duelo. O técnico Myung-Bo Hong tem elenco completo e deve escalar: Seung-Gyu Kim; Gi-Hyuk Lee, Min-Jae Kim, Han-Beom Lee e Jae-Sung Lee; In-Beom Hwang e Young-Woo Seol; Kang-In Lee, Tae-Seok Lee e Seung-Ho Paik; Heung-Min Son.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 3 C. Montes Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O México chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. A equipe de Aguirre venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa, aplicou 5 a 1 na Sérvia em amistoso preparatório e somou ainda triunfos sobre Austrália (1-0) e Gana (2-0). O único ponto perdido veio no empate em 1 a 1 com a Bélgica em abril. Ao todo, El Tri marcou 11 gols e sofreu três nesse período.

A Coreia do Sul acumula três vitórias e duas derrotas nos cinco jogos mais recentes. A seleção asiática arrancou a virada sobre a República Tcheca (2-1) na abertura do Mundial e goleou Trinidad e Tobago por 5 a 0 em maio. As duas derrotas vieram em amistosos de março, contra Áustria (0-1) e Costa do Marfim (0-4). A equipe de Hong Myung-bo balançou as redes nove vezes e sofreu seis no recorte analisado.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as seleções terminou em empate por 2 a 2, em amistoso disputado em setembro de 2025. Antes disso, o México venceu por 3 a 2 em novembro de 2020. Nos últimos cinco encontros, o México leva vantagem com três vitórias contra uma da Coreia do Sul, além do empate já citado. A única vitória coreana nesse recorte veio justamente num palco de Copa do Mundo: em junho de 2018, na Rússia, a Coreia venceu por 2 a 1. No total dos cinco jogos, o México marcou 11 gols e a Coreia do Sul, sete.





Classificação

No Grupo A da Copa do Mundo 2026, o México ocupa a primeira posição, enquanto a Coreia do Sul aparece logo atrás, em segundo lugar.









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